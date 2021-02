Die nächste Gesprächsrunde zur Landtagswahl am 14. März ist mit der Herausforderin von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Am Dienstag, 16. Februar, ist die CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann zu Gast im Zeitungshaus Waiblingen. Coronabedingt wird „ZVW im Gespräch“ aufgezeichnet und kann am Abend auf zvw.de angeschaut werden. Die Diskussion moderiert ZVW-Chefredakteur Frank Nipkau.

Dr. Susanne Eisenmann ist seit 2016 Ministerin für Kultus, Jugend und Sport in der