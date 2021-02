ZVW-Wahlstudio zur Landtagswahl: FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke über eine neue Corona-Politik und die Zukunft des Verbrennungsmotors

Der Zeitungsverlag Waiblingen hat vor der Landtagswahl am 14. März die Spitzenkandidaten der Parteien zum Gespräch gebeten - nacheinander und natürlich coronakonform. Hans-Ulrich Rülke (FDP) will nach zehn Jahren in der Opposition in die Regierung. Im Videointerview mit Frank Nipkau sagt er, wie er den Verbrennungsmotor retten will, warum die FDP die Interessen der Daimler-Arbeit vertritt und wie er Wirtschaft und Schulen wieder öffnen will.

Zeitstempel für die einzelnen Themen im Video mit Hans-Ulrich Rülke:

00:00 Einführung

00:39 Die Lage der FDP

02:20 Über Kultusministerin Susanne Eisenmann und die CDU

05:23 Der Sinn der farbenfrohen Wahlplakate

06:14 Über das Regieren

07:25 Über die Zukunft der Autoindustrie und warum er den Vebrennungsmotor retten will

09:00 Warum Elektromobiliät nur scheinbar umweltfreundlich ist und Arbeitsplätze vernichtet

16:00 Die Wasserstoff-Strategie der FDP

18:36 Forderungen für eine Koalition

25:16 Corona-Politik und mögliche Öffnungen

36:59 Ausgangssperren in Baden-Württemberg

39:19 Mögliche Hilfen für die Wirtschaft

43:33 Über die Impf-Politik

46:27 Impflicht und Rechte für Geimpfte

49:44 Die Aufgaben des Staates in der Pandemie

Zuletzt war Andreas Stoch (SPD) im ZVW-Wahlstudio zu Gast. Das Video können Sie sich hier noch einmal ansehen. Mehr zur Landtagswahl in Baden-Württemberg finden Sie unter www.zvw.de/landtagswahl.