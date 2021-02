ZVW-Wahlstudio zur Landtagswahl: Ministerpräsident Winfried Kretschmann über die anstehende Öffnung des Handels und seinen Matchplan gegen Corona

Der Zeitungsverlag Waiblingen hat vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 14. März die Spitzenkandidaten der Parteien zum Gespräch gebeten - nacheinander und natürlich coronakonform. Mit Winfried Kretschmann (Grüne) spricht ZVW-Chefredakteur Frank Nipkau über seinen Matchplan gegen Corona. Wird bereits Anfang März der Handel in Baden-Württemberg geöffnet, denn die Inzidenz-Zahlen sinken schnell? Wie kann die Gefahr durch die gefährlichen Mutanten eingedämmt werden? Was für eine Politik kommt nach der Corona-Zeit? Mit wem will er eine Koalition bilden und bleibt er die kompletten fünf Jahre im Amt? Das sehen Sie im Video.

Diese Kandidaten waren bisher im ZVW-Wahlstudio zu Gast

Susanne Eisenmann (CDU) will die Schulen schnell wieder öffnen. Wann können alle Schüler zurück in die Klassen? Werden künftig alle Schüler und Lehrer getestet? Wann können Handel und Gastronomie wieder aufmachen? Und was macht Sie besser als Winfried Kretschmann? Darüber und vieles mehr spricht sie mit ZVW-Chefredakteur Frank Nipkau.

Hans-Ulrich Rülke (FDP) will nach zehn Jahren in der Opposition in die Regierung. Im Videointerview mit Frank Nipkau sagt er, wie er den Verbrennungsmotor retten will, warum die FDP die Interessen der Daimler-Arbeit vertritt und wie er Wirtschaft und Schulen wieder öffnen will.

Andreas Stoch (SPD) erhebt im Gespräch mit Chefredakteur Frank Nipkau Vorwürfe gegenüber Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Sie habe ihre Hausaufgaben in der Schulpolitik nicht gemacht. Auch deshalb seien Schulen und Kitas vor Weihnachten in Baden-Württemberg geschlossen worden, so Stoch. Was soll jetzt nach dem 21. Februar mit Schulen und Kitas passieren? Was hält er von einer Impfpflicht? Und warum setzt er auf Grün-Rot, ohne dabei eine Koalition mit der CDU völlig auszuschließen? Das sehen Sie im Video.