100 Jahre Musikverein Buoch: Neubeginn nach Corona-Zäsur

Buoch im Jahr 1920, vor gut 100 Jahren: Wohlstand gab’s nach dem Ersten Weltkrieg und dem Wüten der Spanischen Grippe keinen. Oben auf dem Remshaldener Hügel lebte man vornehmlich von kleinen landwirtschaftlichen Betrieben, etwas Weinbau in der Buocher Halde sowie kleineren Handwerksbetrieben. Und: So langsam entdeckten die Ausflügler den Flecken als Luftkurort wieder. Der Gasthof Hirsch, das Café Daheim und das Kurhaus Krone bekamen wieder Gäste.

Und nachdem sich der Männergesangverein wieder neu formiert hatte, gründete sich auch der Musikverein Buoch. Mit neun aktiven Mitgliedern starteten die Bläser. So hatte es Werner Weng für die Jubiläumsschrift des Buocher Musikvereins zusammengetragen. Diese wurde schon vor zwei Jahren zum 100. Jubiläum verteilt. Gefeiert werden konnte angesichts der coronabedingten Beschränkungen erst jetzt.

Musikalische Verbindung zur Ursprungskapelle

Und für reichlich Gänsehaut sorgte beim Festakt gleich das erste Stück, das die Musiker, dirigiert von Jörg Krohmer, zur feierlichen Eröffnung spielten. Los ging es nämlich mit der „Mignonette“ von Baumann. Die hatte die erste Ursprungsbesetzung des Vereins als erstes Stück überhaupt vorgetragen.

Weiter ging es mit Musik, Ehrungen langjähriger Mitglieder, der Verleihung der „Pro-Musica-Plakette“ (für 100 Jahre Vereinsarbeit) und der Verabschiedung des ehemaligen Dirigenten Lothar König, der bis vor kurzem den Musikverein 16 Jahre lang musikalisch geleitet hatte und nun noch einmal zusammen mit den Musikern einen Marsch spielte.

Albrecht Halbgewachs ließ mit seinem komödiantischen Talent 100 Jahre Musikvereinsgeschichte Revue passieren. Am Sonntag folgte dann der Frühschoppen, der ebenfalls ein Jubiläum zu feiern hatte. Zum 25. Mal hat dieser nun stattgefunden.

Wie es dem Verein derzeit geht? Das 100-Jubiläumsjahr bedeutete eine echte Zäsur. Zum einen wegen des Dirigentenwechsels, zum anderen aber auch, weil vier langjährige Mitglieder in den Vereinsruhestand wechselten, berichtet Erster Vorsitzender Alexander Weng. Allerdings konnten tatsächlich alle vier Plätze mit neuen Musikern aufgefüllt werden, drei mit Nachwuchs aus der eigenen Jugendarbeit, ein weiterer Musikkamerad war zugezogen. Immerhin 24 aktive Mitglieder hat der Verein im 700 Einwohner starken Buoch derzeit.

Nachwuchsakquise in den Schulen

Damit auch künftig ausreichend musikalischer Nachwuchs zur Verfügung steht, um den langjährigen Verein weiterzuführen, will der Musikverein Buoch zusammen mit dem Musikverein Geradstetten Bläserklassen auf die Beine stellen. Und tatsächlich gibt’s jetzt schon 15 Anmeldungen für je eine Klasse an den beiden Remshaldener Grundschulen, freut sich Weng. Gemeinsam wollen sie den Schülerinnen und Schülern nahebringen, was Blasmusik heute ist. „Sie deckt heute die ganze Bandbreite ab“, erklärt Weng, „von volkstümlich über konzertant bis hin zur modernen Musik.“

Zahlreiche Ehrungen

Thomas Kurzenberger wurde im Rahmen des Festaktes zum Ehrenmitglied für 25 Jahre aktive Tätigkeit ernannt. Bernhard Heyny wurde für 60 Jahre aktive Tätigkeit, Reinhard Frank für 50 Jahre aktive Tätigkeit geehrt, Ute Halbgewachs und Dietmar Zeyher für 40 Jahre aktive Tätigkeit.

Außerdem wurden Mitglieder der ersten Jugendkapelle des Musikvereins Buoch für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Teilweise auch langjährige ehemalige Musiker, die bis 2020 aktiv waren: Alexander Weng, Helmut Schlegel, Werner Seiz, Heinz Halbgewachs, Harald Deiss, Werner Weng, Herbert Ilg (ehemaliger 2. Vorsitzender und ehemaliger Kassier, bis 2020 aktiv), Erich Frank und Siegfried Mössinger (bis 2020 aktiv).