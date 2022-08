1000 Remshaldener ohne Internet: Das ist der Grund

Seit Montagnachmittag (29.08.) bestehen in Remshalden Internet-Probleme, manche Bürgerinnen und Bürger haben es mit einem Totalausfall zu tun. Gemeldet wurden unserer Redaktion Probleme in Buoch und Grunbach-Nord sowie auf dem Kernershof, auf Facebook ist auch von Internetproblemen in Geradstetten die Rede.

Betroffen sind laut unserer Informationen Telekom-, 1&1- und Vodafone-Kunden. Alle Anbieter bestätigten dies inzwischen, die Telekom sprach gar von 1000 betroffenen Kundinnen und Kunden. Auch am Dienstag (30.08.) halten die Probleme an. In den sozialen Medien war schnell von einem Unfall bei Bauarbeiten als Grund die Rede, das bestätigte nun die Telekom am Dienstagmittag.

Kabel bei Bauarbeiten beschädigt

Am Montag wurden nach Auskunft eines Telekom-Sprechers gegen 15.20 Uhr im Kreuzungsbereich Olgastraße 3 bei Straßenbauarbeiten drei Glasfaser- und ein Kupferkabel beschädigt. Die Telekom arbeite mit der Gemeinde daran, eine pragmatische Lösung zu finden. Anscheinend bestehen unterschiedliche Ansichten darüber, wie das Problem am besten gelöst werden sollte.