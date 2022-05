125 Jahre SV Remshalden: So steht der Verein heute da

Gerade mal seit gut zehn Jahren gab’s Daimlers erstes Auto, Sport getrieben wurde in gestärkten Hemden und dunklen Hosen oder in einteiligen Turnanzügen. Tauziehen und Turnen auf dem Pauschenpferd waren keine exotischen Sportarten. Es geht ums Jahr 1897. Damals, vor 125 Jahren wurde der TV Grunbach gegründet.

Ernst Bay war ein wichtiges Gründungsmitglied, der erste Vorsitzende wurde damals Otto Mehl. In Geradstetten hießen die Gründungsmitglieder des TV Geradstetten 1911 Oberlehrer Büchsenstein, Paul Conzmann, Karl Kurz und Karl Roos. Für viele Remshaldener klingende Namen.

Heute: Sport zum Spaß, Höchstleistungen sind nicht mehr wichtigstes Ziel

Klar, dass sich seither einiges verändert hat. Das Einschneidenste dürfte 1991 der Zusammenschluss zur Sportvereinigung (SV) Remshalden sein. Im Zusammenhang mit der Gemeindereform kam es nämlich zum Zusammenschluss der beiden großen Vereine. Manche Angebote gab’s doppelt, andere Kurse ergänzten sich einfach prächtig. Und heute gibt’s beispielsweise bei den Fuß- und Handballabteilungen weitere Zusammenschlüsse mit Winterbach.

So gelingt es den Abteilungen am ehesten, ähnlich leistungsstarke Spielerinnen und Spieler mit adäquaten Mannschaftskollegen zusammenzubringen, erklärt Markus Kilian, Vorstandsvorsitzender der SVR, im Gespräch zum Jubiläum. „Viele machen heutzutage Sport aus Spaß, wollen nicht mehr unbedingt die Besten in der Liga sein“, berichtet er.

Kinder und Jugendliche machen einen Großteil der Mitglieder aus

Die größte Gruppe an Mitgliedern stellten derzeit Kinder und Jugendliche. Sie besuchen mit ihren Eltern zusammen Turnkurse, weiter geht es mit der Jugendarbeit der verschiedenen Abteilungen. Beliebt sind Fußball, Handball, Turnen und Co. Dann gibt’s in der Altersstruktur eine Delle.

rten nach dem Schulabschluss viele der Ausbildung und des Berufs wegen ihrer Heimat den Rücken zu. Dafür gibt’s dann eine große Gruppe von Freizeitsportlern in ihren Vierzigern, für die der Gesundheitssport wieder wichtiger wird. Viele wollten ihre Beweglichkeit und Grundlagenausdauer erhalten, so Kilian. Und auch im Reha-Sport hat die SV Remshalden zuletzt stark zugelegt.

Neue Reha-Sport-Programme

Während der Pandemie wurden gar neue Programme aufgelegt, online gab’s diverse Kurse. Und auch wenn Corona dazu geführt hat, dass es weniger Neueintritte gab, hat die SV Remshalden aktuell rund 2300 Mitglieder.

Zuletzt habe sich der Verein, wie Gisela Hofmann (Vorstandsmitglied seit 1991) findet, immer mehr in Richtung eines Dienstleistungsunternehmens entwickelt. „Viele gehen statt ins Fitnessstudio in den Verein und erwarten dann auch entsprechende Geräte und Hallen."

Verein lebt vom Engagement

Natürlich engagierten sich viele Leute noch immer sehr rührig. Heutzutage seien aber viele Remshaldener erheblich stärker durch Familie und Beruf eingespannt, arbeiteten in vielen Fällen nicht mehr vor Ort. Da fehlt’s an einem ganz bestimmt: an Freizeit. Und so mögen sich immer weniger zu Wahlämtern verpflichten lassen.

Viele wollten lieber projektbezogen arbeiten, einfach „Sport machen und gut“, so nimmt es Gisela Hofmann wahr.

Individualisierung ist ein Megatrend

Der Megatrend „Individualisierung“ mache eben auch nicht vor den Vereinen im Remstal halt, ordnet Kilian ein. Er berichtet, dass man sich deshalb im Verein zum Ziel gesetzt habe, künftig zu vergebende Aufgabenfelder klarer zuzuschneiden.

So könnten neue Engagierte nicht plötzlich von vermeintlich versteckten Zusatzaufgaben, die ein Wahlamt mit sich bringen würde, überrascht werden. So könnte es womöglich leichter werden, neue Helfer zu rekrutieren.

Zukunftsgerichtet mit Tradition

Trotz alledem - es gibt auch derzeit einen harten Kern, der richtig viel wuppt und eine Vision hat. „Nach vorne gerichtet, aber auch mit Tradition“, so würde Kilian seinen Verein im Großen und Ganzen beschreiben. „Wir haben weit über 200 Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die die ganzen Kurse, Trainings und Spieltage zuwege bringen.“

Am mitgliederstärksten ist die Abteilung Fitness und Tanz, gefolgt von Handball, Turnen und Fußball. Es sei nicht zu unterschätzen, was an Engagement vorhanden sei. Das sei enorm „Der Verein lebt von dem, was alle einbringen.“ Und auch die Gemeinde profitiere von einer starken Sportvereinigung – im Breitensport, aber auch im Spitzensport, wie bei den Rope-Skippern, Hand- und Fußballern.