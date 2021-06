Auf lange Sicht sollen alle Bushaltestellen in Remshalden barrierefrei werden. Zunächst einmal aber werden die 13 wichtigen in den fünf Gemeindeteilen in Angriff genommen. Der Gemeinderat hat jetzt die Verwaltung ermächtigt, die nötigen Ausgeben zu tätigen. Mit dabei im Plan sind die Haltestellen Buoch Gemeindehaus, Geradstetten Mitte, Geradstetten Rathaus, Grunbach Bahnhof, Grunbach Kelterstraße, Hebsack Lindenplatz und Rohrbronn. Dabei wurden zunächst wichtige und stark frequentierte