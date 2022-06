200.000 Euro für Ortsmitte Geradstetten: Finanzspritze vom Land

Aus einem Landes-Programm zur Städtebauföderung erhält die Gemeinde Remshalden 200.000 Euro für das laufende Erneuerungsgebiet „Geradstetten – Ortsmitte II“. Dieses Sanierungsprogramm hat die Gemeinde schon vor mehr als zehn Jahren auf den Weg gebracht, unter anderem um die Wohnqualität zu verbessern, aber auch um das Wohnumfeld und damit das Erscheinungsbild der Gemeinde aufzuwerten. Nun bekommt das Programm also eine frische Finanzspritze. Private Eigentümer werden mit Hilfe der Landeszuschüsse darin unterstützt, energetische Sanierungen an ihren Häusern in Angriff zu nehmen.

Als beispielhaft für das Engagement privater Eigentümer in der Ortsmitte von Geradstetten gilt die Sanierung des „Zamma“-Komplexes an der Unteren Hauptstraße. Unter anderem auch mit Hilfe der Sanierungsgelder, aber tatsächlich auch unter großem Einsatz der Eigentümer wurde aus der alten Scheune an der Unteren Hauptstraße 8, das heute beliebte Kulturzentrum.

237 Millionen Euro verteilt

In der aktuellen Förderrunde verteilt das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen rund 237 Millionen Euro für 313 städtebauliche Maßnahmen in ganz Baden-Württemberg. Freuen können sich zum Beispiel auch Welzheim (700.000 Euro) und Urbach (900.000 Euro) über Zuschüsse. Ministerin Nicole Razavi sagt: „Das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum, die Belebung der Innenstädte sowie Maßnahmen zum Klimaschutz stehen im Mittelpunkt des Städtebauförderungsprogramms 2022.“