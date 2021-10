In Remshalden ereignete sich am Dienstagmorgen (12.10.) ein unglücklicher Vorfall: Zwischen 6.40 Uhr und 10.30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Straße Am Kelterwiesenbach geparkten BMW im hinteren rechten Bereich und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Das vermeldete die Polizei am Mittwoch. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 5000 Euro geschätzt. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Lkw. Zeugenhinweise nimmt das