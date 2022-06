Abendlicher Stromausfall in Remshalden: Leitung kaputt

Plötzlich ging nichts mehr in so manchem Haushalt in Remshalden: Am Mittwoch, 15. Juni, um 20.20 Uhr, so teilt das Remstalwerk mit, kam es zu einer Mittelspannungsstörung.

Zur Erklärung: Mittelspannungsnetze sind Teile des Stromnetzes und verteilen die elektrische Energie auf Strecken im Bereich einiger Kilometer bis zu 100 Kilometer. Ein Mittelspannungsnetz dient typischerweise der elektrischen Energieversorgung einer Region, die mehrere Ortschaften, oder in Städten einen Stadtteil, umfasst. Das Remstalwerk versorgt die Gemeinden Kernen, Remshalden, Urbach und Winterbach.

Das Bereitschaftsteam des Remstalwerks rückte nach dem Stromausfall „sofort aus“, wie es in einer Mitteilung heißt, um die Stromversorgung wieder herzustellen. Durch Umschaltungen im Netz wurden alle betroffenen Remshaldener Haushalte sukzessive wieder mit Strom versorgt. Der letzte Haushalt sei um 21.17 Uhr wieder ans Netz gegangen. Nun kümmere man sich um die Reparatur der defekten Leitung.