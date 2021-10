Es ist so weit. Der Remshaldener Aldi ist geöffnet und belebt Gelände und Gebäude des ehemaligen Edeka-Schieber-Marktes. Am Tag der Eröffnung, am Donnerstag, wurde der neue Discounter direkt bestens angenommen. Schon am frühen Morgen war kaum ein Parkplatz zu finden, etliche Kunden schoben ihren Wagen neugierig durch die Regalreihen.

Aldi-Markt anders aufgebaut als bekannte FIlialen

Und das ist durchaus interessant. Der Markt an der Alfred-Klingele-Straße 3 kommt nämlich