"Anjo meets Klopfer": Warum Lamm-Wirt Polinski aus Hebsack auf ein veganes Menü setzt

Den Begriff „vegan“ meidet Moritz Polinski lieber. „Ich komme mit dem Wort nicht klar“, sagt er. „Das ist negativ belastet bei vielen Leuten“. Deswegen nennt er das Menü lieber englisch „plantbased“, also „pflanzenbasiert“. Bei zwei Dinner-Abenden im Weingut Klopfer mit ausgesuchten Weinen serviert er ein Tapas-Menü ganz ohne Fleisch und andere tierische Produkte. Damit knüpft er an das Pop-up-Restaurant „Anjo“ an, das im Hebsacker „Lamm“ im Spätsommer 2022 für Furore sorgte. Er will zeigen: Mit regionalen Zutaten und etwas Kreativität kann man auch ohne Fleisch tolle Geschmackserlebnisse schaffen. Dazu liefert Christoph Klopfer die passenden Weine.

„Wir wollen schon ein bisschen polarisieren“, sagt Christoph Klopfer. „Aber nicht die ideologische Keule schwingen und proklamieren, dass man sich rein vegan ernähren sollte. Uns geht es um den Genuss.“ Fleisch gehöre im altehrwürdigen Gasthof „Lamm“ natürlich dazu, genauso sei es bei ihm, er esse selbst auch Fleisch. „Alternativ“ sei das richtige Wort, meint Moritz Polinski: also eine Küche mit mehr Möglichkeiten, in der nicht immer das Fleisch im Zentrum stehen muss oder auch mal tierische Produkte ganz verzichtbar sind.

„Das schaffe ich mit einem Zwiebelrostbraten nicht“

Polinski ist 2022 nach seinen Lehrjahren in der Fremde zurückgekehrt in den Betrieb seiner Eltern in Hebsack und hat sich dort seine eigene Nische gesucht. „Ich habe für mich das Vegetarische und Vegane entdeckt, worin ich für mich eine riesige Spielwiese sehe“, sagt der 28-Jährige. Sein Ziel ist es, ein Momentum des Unerwarteten, der Verblüffung und Überraschung zu erzeugen, dass der Gast sagen könne: „Mensch, so was habe ich noch nie gegessen.“ Dabei sei klar: „Das schaffe ich mit einem Zwiebelrostbraten nicht.“ Da sei die vegane Küche eine Chance, neue Erlebnisse zu bieten.

Das hat er nun mit Christoph Klopfer und den Weinen aus dessen Weingut am 28. und 29. April an zwei Abenden mit einem Gastronomie-Event vor, den SWR-Journalistin und Remstälerin des Jahres Petra Klein moderiert. Die Idee dazu stammt von Klopfer. Polinski war nach eigener Aussage „sofort Feuer und Flamme dafür“. So wurde „Anjo meets Klopfer“ geboren.

„Anjo“ (abgeleitet vom französischen Wort „agneau“ für „Lamm“) war das Pop-up-Restaurant, mit dem die junge Generation im „Lamm“ – Moritz Polinski mit seiner Frau, Restaurantleiterin Jessica Polinski, unterstützt von seinem Bruder Felix – die Umbauzeit des Traditionsgasthofs im vergangenen Jahr überbrückte. Während innen Baustelle war, gab es draußen auf der Terrasse Klassiker im neuen Gewand wie „Forever Rostbraten“, aber auch ganz neue Gerichte wie „Tandoori Blumenkohl“.

Das „Lamm“ ist seitdem natürlich immer noch das „Lamm“. Aber etwas von „Anjo“ ist schon hängengeblieben, etwa mit fleischlosen Gerichten auf der Karte wie der Teriyaki-Frühlingsmöhre mit Safran-Risotto. „Ich gehe nicht dogmatisch da ran“, sagt Moritz Polinski. Das „Lamm“ sei natürlich bekannt für seine schwäbische Küche. Das kann und will er nicht um 180 Grad drehen, sondern mit neuen Variationen ergänzen.

Was steht auf der Speisekarte im „Anjo meets Klopfer“?

Auf der Menükarte von „Anjo meets Klopfer“ („Anjo trifft Klopfer“) stehen jetzt fünf Gänge, fünf „Flights“, bei denen schon die Namen neugierig machen. Da sind zum Beispiel Grill-Erbsen und Chimichurri (eine südamerikanische Kräutersoße), geschmorter Kohlrabi mit Chakalaka-Creme (Chakalaka ist eine südafrikanische Würzsoße), Frühlingsmorchel und Kerbel oder die Teriyaki-Frühlingsmöhre im Romana-Salatblatt mit Ingwer und Sesam.

Was teilweise ziemlich exotisch klingt, hat immer eine sehr bodenständige, regionale Basis. Exotische Früchte, Gewürze und auch Kochtechniken bringen den prägnanten Geschmack. Das Spannende für ihn sei dabei, sagt Moritz Polinski, das alles mit regionalen, saisonalen Zutaten zu verbinden, darin sieht er seine ganz eigene „Handschrift“: „Auf der Basis ein Menü zu schaffen, das auch zukunftstauglich ist.“ Das heißt: eines, das die Palette erweitert und anknüpft an Veränderungen bei Ernährungsgewohnheiten und gastronomischen Trends und Vorlieben.

Denn diese Entwicklung ist da: Immer mehr Menschen ernähren sich ganz vegetarisch oder vegan oder stellen sich zumindest um auf eine stärker pflanzenbasierte Ernährung mit weniger Fleisch und Fleischprodukten, vor allem in der Generation von Christoph Klopfer und Moritz Polinski.

Vielleicht in Zukunft ein Gourmet-Festival?

„Ich denke, es kommt“, sagt Christoph Klopfer. „Es wird schon mehr gefordert. Du musst als Gastronom eine gute andere Alternative haben als Kässpätzle.“ Wer aber außerhalb der Großstadt essen geht, der muss unter Umständen immer noch lange suchen, um auf den Speisekarten mehr zu finden als eben Kässpätzle, einen Salatteller oder eine Portion Pommes.

Moritz Polinski meint: „Wir stehen am Anfang. Wir wollen mit dem Event was losstoßen.“ Der Gedanke sei, nach dem Auftakt mit „Anjo meets Klopfer“ vielleicht auch andere Gastronomen und Wengerter ins Boot zu holen, vielleicht ein Gourmet-Festival daraus zu machen. „Wir haben viele gute Gastronomen, wo ein Generationswechsel stattgefunden hat, auch bei den Winzern.“

Zum Beispiel eben im Weingut Klopfer. Auch hier geht es mit den Bio-Weinen um Zukunft – um Nachhaltigkeit. „Ich finde, die ökologische Wirtschaftsweise ist eigentlich die modernste Form des Weinbaus“, sagt Christoph Klopfer. Also: vorausschauendes, ressourcenschonendes Arbeiten, mit dem man „das Gut Boden nicht nur ausnutzt, sondern mit ihm lebt“. Auch er ist dabei unideologisch: „Man darf den ökologischen nicht gegen den konventionellen Weinbau ausspielen.“ Natürlich mache sich jeder Wengerter Gedanken darüber, wie er seine Böden bestmöglich behandle. Dabei ist Christoph Klopfers Überzeugung: „In erster Linie muss der Wein gut schmecken und authentisch und individuell sein. Der richtige Weg dahin ist der ökologische.“

Noch Plätze frei für einen der beiden Abende

Einer der beiden Abende des „Big Plantbased Tapas and Wine Dinners“ im Weingut Klopfer (Gundelsbacher Straße 1 in Weinstadt) ist bereits ausgebucht. Für den Samstag, 29. April, ab 18 Uhr gibt es noch Plätze. Der Abend kostet 125 Euro pro Person für die fünf Gänge inklusive Kaffee, Aperitif, Wasser und sieben Weine. Petra Klein moderiert den Abend. Die Reservierung ist unter vinothek@weingut-klopfer.de möglich.

Es gebe nicht nur Tapas, sagt Moritz Polinski. Den Namen hätten sie gewählt, weil das für eine „lockere Atmosphäre“ stehe, das sei kein steifer Dinner-Abend. „Es wird locker serviert, es wird gequatscht und über den Wein philosophiert.“ Christoph Klopfer meint abschließend: „Es war schon ein bisschen ein Wagnis.“ Aber die Nachfrage, das habe sich bereits gezeigt, die sei da.