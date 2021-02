Für ein Ärgernis sorgen in Remshalden derzeit Farbschmierereien, die unter anderem an mehreren öffentlichen Gebäuden auftauchten. Am vergangenen Sonntagabend beschmierte wohl eine Gruppe Jugendlicher - so berichtet es zumindest eine Zeugin, die die Polizei am Sonntagabend um 22.45 Uhr alarmierte - die Wilhelm-Enßle-Halle sowie die Grundschule und die Realschule in Geradstetten.

Es handelt sich dabei größtenteils um Kritzeleien, Namen und sogenannte „Tags“, eine Art Unterschrift, mit