Auf dem Sonnenberghof in Rohrbronn: Ein Apfeljahrgang mit Herausforderungen

Endlich ist es so weit. Ein aufregendes Apfeljahr hat seinen Höhepunkt erreicht. Jetzt dürfen sie runter von den Bäumen, die dickbackigen Früchte, rot und saftig. Alexander Demandt vom Sonnenberghof in Rohrbronn und seine Saisonarbeiter pflücken derzeit die Elstar-Äpfel, anschließend kommt die Sorte Natyra dran. Und die Früchte sehen gut aus. Dick und prall hängen sie reichlich an den Bäumen. Jede Woche kommt jetzt eine neue Sorte in die Verkaufskisten in dem hofeigenen Laden. Ein gutes Jahr?

Apfeljahr 2022: Mit reichlich Herausforderungen

„Auf jeden Fall“, findet Demandt. Allerdings gab es reichliche Herausforderungen zu bewältigen. Während in diesem Jahr bis Juni alles optimal gelaufen war – gute Blüte, wenig Blütenfrost, reichlich Regen, kein Hagel –, wurde es ab Juli heiß. Und zwar so richtig. Damit die Bäume nicht vertrockneten, mussten sie bewässert werden.

Und das kostet natürlich. Zeit und Geld. Dann die Energiekrise. Die hat den Sonnenberghof ebenso getroffen wie alle anderen Produzenten. Glücklicherweise war der hofeigene Dieselspeicher über den Sommer noch ausreichend gefüllt gewesen. Diesen nachzutanken war nämlich zuletzt unmöglich gewesen. Demandt hätte mit seinem Schlepper zur Tankstelle ins Tal fahren müssen. Nun, da die Preise gestiegen sind, wird ihm der Diesel wieder geliefert. Immerhin.

Preise nur moderat erhöht

Dementsprechend sind die Produktionskosten für das Bioobst insgesamt reichlich in die Höhe geklettert. Die Inflation tut ihr Übriges. Dennoch haben Demandts die Preise nur moderat angehoben. Schließlich sollen die Äpfel auch verkauft werden. Und je höher die Preise, desto weniger Kunden können sich die Früchte leisten. Kollegen, die ihr Obst konventionell herstellen, überlegten sogar, die Äpfel gar nicht erst abzuernten. Weil sie ohnehin keine vom Kunden akzeptierten Preise realisieren könnten. Wie es künftig weitergeht, bleibt fraglich.

Seine Taktik: Optimistisch bleiben und Bestand gut pflegen

Demandt allerdings bleibt optimistisch, wenn auch vorsichtig. „Gottvertrauen hilft außerdem“, findet er. In den vergangenen Jahren hatte er sich rund um den Sonnenberghof um etliche neue Flächen für neue Apfelplantagen gekümmert. Auf ihnen pflanzt er vorläufig aber noch keine neuen Bäume.

„Ich kümmere mich jetzt erst mal um den Bestand und optimiere.“ Und da gibt’s auf den rund acht Hektar reichlich zu tun. Derzeit helfen ihm glücklicherweise Erntehelfer aus Polen und Rumänien beim Apfelpflücken. Sie müssen aber schon in wenigen Wochen wieder in ihre Heimaten zurück. Dann sollte der Großteil der Ernte erledigt sein. Schließlich ist in diesem Jahr alles rund zwei Wochen früher dran. „Die Nachlese bekommen wir dann alleine hin.“

Erntehelfer kommen aus Polen und Rumänien

Übrigens hatte Demandt durchaus versucht, seine Saison-Mitarbeiter unter den Menschen zu finden, die wegen des Ukraine-Krieges oder anderen Krisen in der Welt ihren Weg nach Winterbach oder Remshalden gefunden hatten. Allerdings hätten unter anderem die bürokratischen Hürden dies unmöglich gemacht.

Dies in einer Zeit, in der es wegen der gestiegenen Löhne in Polen und Rumänien nicht mehr so einfach sei, Arbeitskräfte zu gewinnen, die bereit sind, für mehrere Wochen ihre Familien hinter sich zu lassen, um in Deutschland bei der Ernte zu helfen. Andere vergleichbare Betriebe stehen deshalb bis heute ohne die dringend benötigten Helfer aus dem Ausland da, weiß der Rohrbonner.