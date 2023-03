Baustelle an Brücke in Grunbach: Wie lange bleiben Sperrung und Ampel?

Seit vergangenem Sonntag, 12. März, laufen die Restarbeiten bei der Sanierung der Bahnbrücke in der Brückenstraße in Remshalden-Grunbach. Derzeit und voraussichtlich bis Ende der kommenden Woche (KW 12) werden dort laut Pressemitteilung der Gemeinde in Nachtschichten verschiedene Arbeiten wie zum Beispiel der Abbau des Gerüsts am Brückenbauwerk durchgeführt.

Diese Arbeiten sind nur während der nächtlichen Sperrpause des Bahnverkehrs möglich. Dabei kann es für Anwohner punktuell zu Lärmbeeinträchtigungen kommen, so die Gemeinde.

Ampel steht voraussichtlich bis Mai

Auf der Brückenstraße ist wieder die den Anwohnerinnen und Anwohnern von Grunbach-Süd schon aus dem vergangenen Jahr gut bekannte Ampelanlage aufgestellt. Diese wird die gesamte weitere Bauzeit über rund um die Uhr in Betrieb sein.

Nach Fertigstellung der Brückensanierung werden anschließend die Straßenbauarbeiten beginnen. Diese umfassen den Bereich von der Einmündung der Rommenhöllerstraße bis zur Einmündung der Beutelsbacher Straße. Straßen- und Gehwegoberfläche werden im gesamten Bereich erneuert. Voraussichtlich werden alle Arbeiten Mitte Mai abgeschlossen sein. In der Pressemitteilung dazu heißt es: „Die Gemeinde Remshalden und die beteiligten Bauunternehmen setzen alles daran, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.“