Baustelle in Ortsdurchfahrt Grunbach: Vollsperrung voraussichtlich bis Ende März

Nach der Weihnachtspause haben die Arbeiten an der Grunbacher Ortsdurchfahrt wieder begonnen. Aktuell werden die Kanalarbeiten im Bereich Schulstraße 3 bis 5 fortgeführt. Der Kanalgraben soll etwa ab Mitte nächster Woche geschlossen werden, so dass der Straßenabschnitt dann wieder befahrbar sein wird. Direkt im Anschluss werden die Kanal- und Wasserleitungsarbeiten im Bereich Lindenstraße/Buchhaldenweg fortgeführt, so dass die Durchfahrt dort nicht mehr möglich sein wird.

Diese Maßnahmen führen voraussichtlich zu einer weiteren Vollsperrung der oberen Lindenstraße bis etwa Ende März, heißt es aus dem Rathaus.

Großräumige Umleitung

Anlieger können dann aber wieder unter Vorlage ihrer Ausnahmegenehmigung die kurze Umleitungsstrecke über die Panoramastraße und die Weinberge nutzen. Allen anderen bleibt nichts übrig, als sich weiterhin auf der bekannten, großräumigen Umfahrung auf den Weg in Richtung Buoch zu machen. Wer sich ohne diese auf die kurze Ausweichstrecke wagt und erwischt wird, muss 50 Euro Strafe zahlen. Tatsächlich wird auch häufig kontrolliert.