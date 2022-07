Bauträger in Remshalden: Immer weniger Familien können sich Neubau leisten

Geradezu schwindelig dürfte es Familien werden, die sich derzeit am Anfang eines privaten Bau- oder Sanierungsvorhabens befinden. In einer stetigen Aufwärtsspirale schrauben sich die Materialpreise immer weiter in die Höhe. Ein Ende ist kaum absehbar.

Dafür behalten sich die meisten beauftragten Handwerker vor, bei der endgültigen Abrechnung den dann gültigen Materialpreis zu berechnen. Gleichzeitig befinden sich die Zinsen für Privatkredite auf einem so hohen Niveau wie schon lange nicht mehr. Bauen – ein Himmelfahrtskommando?

Nummer sicher? Schlüsselfertig vom Bauträger

Nicht wenige haben in den vergangenen Jahren deshalb gerne schlüsselfertige Objekte von Bauträgern gekauft. Doch Letztere werden nun auch zögerlich: „Wir verfolgen die Preisentwicklungen natürlich ganz intensiv“, erklärt Lucas Neddermann, Geschäftsführer der Wohnwerke in Remshalden. Allein innerhalb eines Jahres seien die Preise beinahe über alle Gewerke hinweg um bis zu 15 Prozent gestiegen.

„Alles, was energieintensiv in der Herstellung ist, ist deutlich teurer“, erklärt er: Fliesen, Stahl, Beton, Zement und Dachziegel - „wenn man überhaupt noch welche bekommt“, fügt er hinzu.

Bauträger werden ebenfalls vorsichtiger

Allerdings – häufig, so findet er, seien die Preissteigerungen auch nicht begründbar. „Das ist häufig eine Welle, auf der so mancher Anbieter mitschwimmt“, vermutet er. An manchen Stellen – wie beispielsweise beim Holz – schwankten die Preise stark.

In der Zeit, in der aus China viel Holz abgekauft wurde, kletterte der Preis von 400 auf 1200 Euro pro Kubikmeter hoch. „Dann ging’s wieder auf 600, 500 Euro runter. Da kann keiner so richtig sagen, wo das hingeht.“

Die Folge: Auch die Bauträger werden vorsichtiger, schließlich verkaufen sie die Immobilien zu einem Festpreis, geschlossene Verträge werden von der Preisentwicklung der Materialien nicht berührt, auch dann nicht, wenn die Bauträger drauflegen müsse. Tatsächlich verlangen jetzt aber viele Handwerker, mit denen die Bauträger Verträge geschlossen haben, jetzt mehr Geld.

Begründet wird das mit dem Einfluss höherer Gewalt (Ukraine-Krieg, höherer Stahlpreis). Diese Vorgehensweise werde in der Bauwelt aktuell von nicht nur einem Anwalt geprüft, ergänzt Neddermann.

"Preisgleitklausel": Handwerker können gestiegene Materialkosten weitergeben

Wer derzeit neue Verträge mit Handwerkern abschließt, für den gilt die Preisbindung nur noch ein bis zwei Wochen. Und die eingebaute „Preisgleitklausel“ berechtigt den Handwerker, gestiegene Materialkosten an den Auftraggeber weiterzugeben.

Das hat auch wiederum Konsequenzen für die Angebote der Bauträger: „Wir müssen einen größeren Puffer einbauen. Künftige Immobilien werden dann teuer, erklärt Neddermann die logische Schlussfolgerung.

Zinssatz deutlich höher

Auch für die Privatkunden sei’s die Kombination aus gestiegenem Zins, bis zu 20 Prozent höheren Kosten und gestrichenen KfW-Förderungen extrem unglücklich. „Es war schon zuvor ein sehr kleines Käuferklientel, das sich einen Neubau leisten konnte.“ Jetzt aber sehe es erheblich schlechter aus. Die Nachfrage lasse spürbar nach. Neddermann stellt ein Beispiel auf: Unter „Vorkriegskonditionen hatten ein durchschnittlicher Kunde häufig rund 2000 Euro für Zins und Tilgung pro Monat aufgebracht.

Nun aber, mit den neuen Konditionen würde es bei gleicher Ausstattung (und ähnlicher Finanzierung) auf eine Rate von bis zu 3000 Euro hinauslaufen. Und da könnten so manche nicht mehr mithalten. Immerhin - die normalen Wohnnebenkosten seien dann ja auch noch zu stemmen – und die sind seit dem Ukraine-Krieg kaum mehr zu kalkulieren.

Neddermann: "Es ist eine ungewisse Zeit"

Neddermann sieht die Politik in der Pflicht zu reagieren. 400.000 neue Wohnungen will die Bundesregierung eigentlich pro Jahr gebaut sehen. Davon aber sei man so weit entfernt wie selten zuvor. „Viele Kollegen legen jetzt erst mal ihre Projekte auf Eis. „Da wird man ein langes Gesicht machen, wenn man sich nächstes Jahr anschaut, wie viele Wohnungen gebaut worden sind.“

„Es ist eine ungewisse Zeit. Über Nacht ist die Welt im Immobiliensektor eine andere geworden.“ Zwar sei neues Bauen schon immer der Oberschicht vorbehalten gewesen, die aktuelle Situation aber sei außerordentlich.

Riker: "Wir müssen da momentan abfedern"

Das sieht Björn Riker, Geschäftsführer der Firma Riker in Remshalden, genauso. Auch er sieht kaum Möglichkeiten, den höheren Forderungen von Handwerkern nicht nachzukommen. „Wenn ich alle Preise von gestern halte, hab ich morgen keine Handwerker mehr.“ Im Klartext: Wer baut, ist auf die Handwerker angewiesen. Umgekehrt gilt das aber nicht.

Und die Kosten an die eigenen Kunden weitergeben - das geht eben auch nicht. Dafür sorge zu Recht der Verbraucherschutz. „Wir müssen das momentan abfedern.“ Er könne sich vorstellen, in Zukunft anders vorzugehen, um weiterhin fair verkaufen zu können: nämlich erst zu bauen und anschließend die Objekte zu verkaufen. „Andernfalls müsse man in die Glaskugel gucken.“ Also seien er und Mitbewerber eben vorsichtiger. „Viele überlegen jetzt zweimal, ob sie jetzt ein großes Bauvorhaben starten.“

Grundsätzlich hat er aber weiterhin großes Vertrauen ins Baugewerbe. „Ich glaub, dass es sich wieder ein Stück weit normalisiert.“ Wenn er auch nicht davon ausgeht, dass die Preise wieder dorthin sinken werden, wo sie herkommen. „Aber die Materialpreise werden auf einem Niveau ankommen, auf dessen Grundlage man kalkulieren kann.“

Außerdem er ist sich sicher, dass der Markt aktuell nicht nur wegen echter Preissteigerungen angespannt ist. „Da gibt es viele Übertreibungen“, schätzt er. Auch künstliche Verknappungen, beispielsweise beim Holz sorgten für aufgeblasene Preise.

Tatsächlich aber sei das Rad nicht mehr zurückzudrehen. Auch in Zukunft werden man für jeden umbauten Quadratmeter mehr zahlen müssen als noch vor zehn Jahren. Dafür sorgten auch die hohen Anforderungen an Energieeffizienz und technische Ausstattung.

Immobilien teurer: Aber auch mit hochwertigerer Ausstattung

„2012 gab es noch Mehrfamilienhäuser ohne Aufzug, normale Heizungen statt Fußbodenheizungen und insgesamt viel geringere Anforderungen an die Energieeffizienz, die Heizungstechnik.“ Zudem müssen nun für jede 75-Quadratmeterwohnung 3,2 Quadratmeter für zwei Fahrradstellplätze vorgehalten werden.

Das mache dann bei der Kostenkalkulation rund 8000 Euro aus, die dazukommen, dafür dass jede Wohnung einen Radabstellplatz habe. „Da haben Sie aber noch nix an der Wohnung geändert.“

Dämmung dicker, Wohnfläche kleiner

Das passiere aber bei einem anderen inzwischen verpflichtendem Punkt: Die Außenwandflächen sind dicker geworden - dabei seien die Baufenster aber nicht größer. Das Ergebnis: Die inneren Zuschnitte der Wohnungen sind entsprechend kleiner. Bei einer 100-Quadratmeter-Wohnung mit 30 Quadratmetern Außenwandfläche mache das bei einer zusätzlichen Dicke von fünf Zentimetern rund 1,5 Quadratmeter weniger Wohnfläche aus, ohne dass das Baufenster größer geworden wäre.

Bedarf trotzdem noch hoch

Bei Autos sei das anders: „Da steckt auch mehr Technik drin als früher.“ Dafür seien aber auch die Wagen größer geworden. Das führe wiederum dazu, dass auch Tiefgaragen effizienter geplant werden müssen, um die größeren Auto auf größeren Stellplätzen unterzubekommen.

Sorgen macht er sich aber keine: Auch wenn die Kundschaft derzeit verhaltener agiere, „der Bedarf ist immer noch groß.“