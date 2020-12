Baka – der Firmenname deutet heute noch auf die Wurzeln hin: Bader Karren. Das deutet die Tradition an, die hinter dem Hersteller von Hubwagen und Staplern steckt. In wenigen Tagen ist für das Unternehmen, das eng verbunden ist mit dem Namen Wilhelm Enßle, in Remshalden jedoch Schluss. Betroffen sind rund 40 Mitarbeiter. Nach anhaltenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten wurde Baka schon 2018 von der Genkinger GmbH aus Münsingen aufgekauft. Die Auswirkungen der Corona-Krise mache eine