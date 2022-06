Bischof aus Afrika war zu Pfingsten in Remshalden zu Gast

In Verbindung mit dem vergangenen Katholikentag in Stuttgart durften die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) und die Kirchengemeinde St. Michael Remshalden mit Bischof Serverus Jjumba aus Masaka in Uganda ein feierliches Pfingsthochamt feiern.

Mehr als zwölf Ministranten, Diakon Bernd Günter und Pfarrer Robert Lukaschek zogen feierlich mit dem Bischof in St. Michael ein. Es war ein farbenfrohes Bild, zur Feier des Pfingstfests mit rotem Zingulum und roter Stola auf hellem Gewand.

Mehrsprachiges Partnerschaftsgebet

Die KAB Remshalden war über den Besuch von Serverus sehr erfreut, ist er doch Bischof der beiden Partnergemeinden Buyoga und Kisojjo und somit auch für dortigen Kirchengemeinden zuständig. In der Predigt, die der Bischof auf Englisch hielt, legte er seine und auch die afrikanische Sicht der Ereignisse zu Pfingsten in Jerusalem aus, er transferierte das Geschehen doch auch für alle verständlich in die heutige Zeit.

Ein weiterer Höhepunkt war sicherlich das gemeinschaftlich gebetete Partnerschaftsgebet, das der Bischof in Luganda vortrug. Die Gemeinde konnte dann das gleiche Gebet in Deutsch beten. Dieses liegt in der Sprache der anderen Partnerschaft mit St. Jose in Guatemala auf Spanisch vor. Nach dem Gottesdienst war ausreichend Gelegenheit, sich bei einem Ständerling mit dem Bischof auszutauschen.

Am späten Nachmittag wurde dann ein Begegnungsfest im Gemeindesaal unter der Kirche gefeiert. Inspiriert durch das Grußwort der evangelischen Geschwister konnte die Begegnung unter das Motto „Eingeladen, zum Fest des Glaubens …“ gestellt werden.

Bereits seit fast 24 Jahren besteht die innige Partnerschaft mit der Partnergruppe der KAB in Uganda, der CWM Buyoga, deren Kirchengemeinde Buyoga vor 22 Jahren aufgrund der flächenmäßigen Ausdehnung vom Bischof geteilt wurde. Die Mitglieder der KAB haben derweil beschlossen, beide Pfarreien weiterhin in sozialen Projekten, wie Schulbau, Ausbau des Gesundheitszentrums (kleines Krankenhaus) und bei der beruflichen Ausbildung der dortigen jungen Menschen zu unterstützen.

So können, auch durch Unterstützung von deutscher Seite, dort die Berufe Schneider oder Schneiderin, Friseur oder Friseurin und Schreiner oder Schreinerin lokal, im Ort in Ausbildungszentren erlernt werden. Die örtlichen Kirchengemeinden sorgen für die notwendige Schulbildung im Primarbereich (Klassen eins bis sieben) und Sekundarbereich (Klassen acht bis 13) auch mit Unterstützung für die notwendige Grundbildung aus Remshalden. Bischof Serverus zeigte anhand einer Präsentation seine Schwerpunkte für die Diözese auf. Auch hier steht die Förderung der Jugend in Schule und Berufsfindung ganz oben auf der Prioritätenliste. Ebenso wie Frauenförderung mit dem Schwerpunkt Einkommensgenerierung über landwirtschaftliche Erzeugnisse. Die zum Verkauf angebotenen landwirtschaftlichen und handwerklichen Produkte sollen auch zum Erlernen einer oft nicht vorhandenen Wirtschafts- und Finanzkompetenz für Frauen führen.

Patriarchische Strukturen aufbrechen

Der Bischof sprach in diesem Zusammenhang von einer traditionell patriarchisch geprägten Gesellschaft in seiner Heimat, die zugunsten der Frauen aufgebrochen werden muss. Durch ihn fühlte sich die KAB Remshalden in ihrem Engagement mehr als bestätigt und unterstützt, sagt Rudolf Weisshar von der KAB.

Es folgte weiterer Austausch mit den Gästen und dem Bischof. Gemeinsam diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das für das kommende Jahr anstehende 25-jährige Partnerschaftsjubiläum, das zur gleichen Zeit an drei Orten und auf zwei Kontinenten stattfinden wird.

Weitere Infos und Bilder zum Besuch von Bischof Serverus gibt es in den nächsten Tagen unter www.kab-remshalden.de