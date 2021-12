1200 Blutspenden sind allein in Remshalden in diesem Jahr bei Aktionen des DRK eingesammelt worden. Das klingt nach viel, doch der Bedarf ist groß: 1600 Blutspenden werden laut DRK benötigt. Jeden Tag. Allein in Baden-Württemberg. 200 Menschen waren diese Woche zur Blutspendeaktion in Remshalden angemeldet. Wie lief das alles unter Corona-Bedingungen ab?

Etwa zehn Personen stehen vor der Geradstettener Wilhelm-Enßle-Halle und warten. „Alle mit Termin um Viertel nach dürfen