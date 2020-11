Corona-Fall: Remshaldener Kita muss vorerst komplett schließen

Der Grunbacher Kindergarten in der Blumenstraße ist seit Mittwoch (18.11) geschlossen. Notwendig ist das, weil es zu einem Corona-Fall bei einem Elternteil kam. Zwei Kinder aus der betroffenen Familie besuchen in der zweigruppigen Kindertagesstätte verschiedene Gruppen, weshalb alle Kinder der Einrichtung als Kontaktpersonen gelten und vorerst zuhause bleiben müssen.

„Wir haben umgehend das Landratsamt darum gebeten, dass bei beiden Kindern Schnelltests durchgeführt werden“, sagt Bürgermeister Reinhard Molt am Mittwochnachmittag. „Wenn beide negativ ausfallen würden, könnten wir die Kita wieder öffnen.“ Dann müssten lediglich die Kinder der betroffenen Familie weiterhin in Quarantäne bleiben. „Wir hoffen, dass wir schnell einen Test hinbekommen“, sagt Reinhard Molt deshalb. Warum die Geschwisterkinder verschiedene Gruppen besuchen, war ihm nicht bekannt. Oft sei es aber so, dass Eltern nicht wollen, dass ihre Kinder in der gleichen Kindergartengruppe betreut werden.