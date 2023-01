Deko-Mitbringsel zur Selbstbedienung gibt es bei Sinah Russo in Remshalden

Inzwischen mausert sich Remshalden zu einem Einkaufsparadies ohne Öffnungszeiten. Auch Sinah Russo bietet in einem hübschen Selbstbedienungshäuschen kleine handgefertigte Geschenkideen an. Aber es ist auch denkbar praktisch: Wer an den Wochenenden oder abends ein Mitbringsel für eine Einladung sucht oder sich feiertags einfach mal beim Stöbern durch Handgefertigtes die Zeit vertreiben mag, ist bei dem Häuschen richtig: Einfach die Klappe öffnen und in die kleinen Welten eintauchen. Bezahlt werden kann meist über eine kleine Kasse, den Briefkasten oder im Internet über Paypal.

Irgendwann doch in die Bastelszene gerutscht

Schon vor einigen Jahre wurde sie vom Hobby-Handwerksfieber gepackt. „Obwohl ich eigentlich gar nicht so eine Basteltante bin“, erzählt sie grinsend. Aber als sie bei dem Abschied in ihre dritte Elternzeit den Kolleginnen und Kollegen in der Bank ein Abschiedsgeschenk überreichen wollte, erwischte sie es doch: Sie bastelte kleine Papierschächtelchen, die mit einer Aufmerksamkeit gefüllt waren. „Damals waren wir mitten in der Corona-Pandemie, da konnte man keine offenen Lebensmittel mitbringen“, erinnert sie sich.

Über Instagram zur Raysin-Gießerei gekommen

Und die Schachtelbastelei, die ließ sie nicht mehr los, brachte sie zum Gestalten von ganz individuellen Glückwunschkarten – zur Taufe, zur Hochzeit oder zum runden Geburtstag. Sie arbeitete sich immer tiefer in die Szene ein. Im sozialen Netzwerk „Instagram“ tauscht sie sich seither mit anderen Vertreterinnen der Bastelszene aus. „Dabei entdeckt man so viele tolle Sachen“, erzählt sie. Schließlich sei sie zur Raysin-Gießerei gekommen.

Raysin ist ein feines Gießpulver auf Gipsbasis. Angerührt füllt Sinah Russo die Masse in Silikonformen. Die getrockneten und ausgehärteten Formen schleift sie schließlich noch, so dass aus ihnen hübsche Handschmeichler werden. Mal handelt es sich um Kerzenständer, mal um Dekofiguren. Oft ergänzt sie die Optik noch mit feinen Trockenblumen oder bedruckten Kerzen. Auf denen stehen dann kurze Slogans wie „Herzensmensch“, „Viel Glück“ oder „lebe, liebe lache“.

Mit kleinen Häuschen fing alles an

Los ging es anfangs mit kleinen Hausformen. „Hier ist dann die große Häuschenliebe ausgebrochen.“ Eins nach dem anderen entstand, immer neu verziert. Schnell wurde klar, dass diese Liebe auch auf viele Bekannte hinüberschwappte. Und so fertigte Sinah Russo Häuschen um Häuschen an. Mehr und mehr hatten Interesse - und seit sie das kleine Verkaufshäuschen vor der eigenen Doppelhaushälfte am Storchenweg 24 aufgestellt hat, hat sich die Sache verselbstständigt. Immer wieder trifft sie Unbekannte, die gerade ihren kleinen Laden besuchen.

Woher die Neukunden sie jeweils kennen? „Auf jedem Stück, das jemand kauft und dann verschenkt, ist ein Logo drauf“, erklärt die Bankfachwirtin und dreifache Mutter. So können auch jene Menschen Russos Lädchen finden, die selbst mal mit einer Kleinigkeit aus ihrer „Zauberblatt“-Werkstatt beschenkt wurden. Inzwischen erreichen sie auch immer wieder Bestellungen, mal geht es um Sonderanfertigungen, mal verkauft sie über ihren Whatsapp-Status. Eine persönliche Übergabe ist selten nötig. Mal verschickt die Remshaldenerin ihre kleinen Arbeiten, mal packt sie ein Spezialpaket für die entsprechende Kundin und stellt dieses zur Abholung in ihren blauen Verkaufsstand.

Und die Preise sind recht attraktiv, findet sie. Zwischen fünf und 20 Euro kosten ihre Arbeiten. „Gerade so, dass man die Sachen statt Blumen oder Wein gut zu einer Einladung mitbringen kann.“ Für sie selbst ist’s ein hübsches Zubrot, neben Job, Nebenjob und Familienmanagement.