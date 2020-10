Schon vor mehreren Jahren wurde den Remshaldenern in Aussicht gestellt, dass Aldi Süd einen Markt in Grunbach bauen könnte. Konkret stand das Areal der ehemaligen Firma Rommenhöller an der Einmündung Eisenbahnstraße/Rommenhöllerstraße zur Debatte. Aufgrund des dort vorhandenen Baurechts war es allerdings notwendig, den Bebauungsplan zu ändern beziehungsweise einen neuen aufzustellen. Lange war es dann still um das Projekt, nun ist klar: Der Aldi-Markt kommt nicht.

Vor einigen Monaten