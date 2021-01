Der Gemeinderat hat beschlossen, die Veranstaltungen der Gemeinde, wie den Neujahrsempfang oder die Seniorenfeier, in Zukunft nur noch in der Wilhelm-Enßle-Halle in Geradstetten abzuhalten und nicht mehr abwechselnd in der Wilhelm-Enßle-Halle und in der Grunbacher Jahnhalle. Der Beschluss folgt einer Empfehlung der Haushaltsstrukturkommission, die im Zuge der Corona-Pandemie ins Leben gerufen wurde, und hat finanzielle Gründe.

Im Gegensatz zur Wilhelm-Enßle-Halle ist die Jahnhalle