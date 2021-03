Der erste Jugendgemeinderat in Remshalden ist gewählt worden. Insgesamt haben 293 Jugendliche ihre Stimmen abgegeben, was einer Wahlbeteiligung von 27,15 Prozent entspricht. Bürgermeister Reinhard Molt gratulierte den elf neu gewählten Jugendgemeinderäten am Freitagabend in einer kleinen feierlichen Runde sehr herzlich und bedankte sich ausdrücklich bei allen 27 Kandidatinnen und Kandidaten, die sich hatten zur Wahl stellen lassen, für ihr außerordentliches Engagement.

Molt freute