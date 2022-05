Diese Kitas in Remshalden streiken am Donnerstag (12.05.)

Die Verhandlungen zwischen den Dienstleistungsgewerkschaften und den kommunalen Arbeitgebern gehen kommende Woche in die dritte Runde.

Verdi will vorab seinen Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen noch einmal Nachdruck verleihen und hat am Donnerstag zu Warnstreiks in den kommunalen Kindertagesstätten aufgerufen.

In Remshalden streiken die Mitarbeiterinnen der Kleinkindbetreuung Schulstraße ebenfalls am Donnerstag, 13. Mai. Die Einrichtung bleibt am Donnerstag komplett geschlossen, die Eltern wurden bereits informiert. Weitere Beteiligungen am Streik sind der Gemeinde aktuell nicht bekannt.