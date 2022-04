Aufgrund des bundesweiten Aufrufs zum Warnstreik im Sozial- und Erziehungsdienst müssen am Dienstag, 5. April, auch viele kommunale Betreuungseinrichtungen in den Gemeinden rund um Schorndorf geschlossen bleiben. Folgende Einrichtungen sind in Remshalden betroffen:

• Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße

• Kindergarten 6-7-Jährige in der Lehenstraße

• Kinderhaus Remshalden

• Kleinkindbetreuung Schulstraße

• Kindergarten Rohrbronn

