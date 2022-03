Die Bühnen in Dresden, Berlin, Tallinn und Buenos Aires sind seine Welt – seine Heimat aber ist Grunbach. Ulrich Kern ist am Donnerstag, 24. März, als Gastdirigent der Stuttgarter Philharmoniker im Beethovensaal der Liederhalle zu sehen.

Kern hat sein Abi am Remstal-Gymnasium gemacht. In der Schorndorfer Jugendmusikschule lernte er Cello und Klavier. Er sang im Stuttgarter Hymnuschor, studierte an der Musikhochschule Stuttgart und in Weimar im Fach „Kapellmeister“. Es lief einfach gut