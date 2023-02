Drei Ukrainerinnen bei Familie Auricchio in Remshalden: Wo liegt ihre Zukunft?

Ihr Leben wird nie wieder so, wie es war. Mit dieser Gewissheit leben Vira und Daria Kostenko mit Darias zweijähriger Tochter Emilia. Vor einem Jahr flohen sie aus Charkiw im Osten der Ukraine vor den russischen Bomben und kamen in Remshalden-Grunbach bei Familie Auricchio unter. Heute sagt Anna-Maria Auricchio: „Sie sind Familienmitglieder geworden.“ Die Frauen sagen: Sie hätten sich am Anfang nicht vorstellen können, dass der Krieg so lange dauert. Heute wissen sie nicht einmal mehr sicher, ob sie jemals zurück in ihre Heimat können – oder überhaupt wollen.

Sie sind eine kleine Familie, Vira, 47 Jahre, ist die Mutter von Daria, 28, Jahre. Deren Tochter Emilia war keine zwei Jahre alt, als sie kurz nach Kriegsbeginn im Februar 2022 das Nötigste zusammenrafften und aufbrachen. Sie lebten in Charkiw, nur etwa 50 Kilometer entfernt von der russischen Grenze. Mit dem Zug kamen sie nach Lwiw im Westen, nahe der polnischen Grenze.

Was sind das für Leute, mit denen wir da unter einem Dach wohnen sollen?

In Deutschland hatte sich Camillo Auricchio, der in der Landesgeschäftsstelle der CDU arbeitet, in einem Portal angemeldet und dort das Angebot registriert, Flüchtlinge aufnehmen zu können. In ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Grunbach hatten die Auricchios ein Zimmer frei. Am 4. März 2022 standen dann abends Vira, Daria und Emilia Kostenko am Bahnhof in Stuttgart. Eine seltsame Situation, Ungewissheit, Sorge auf beiden Seiten: Was sind das für Leute, mit denen wir da unter einem Dach wohnen sollen? „Aber dann merkst du, das sind Supermenschen“, sagt Anna-Maria Auricchio jetzt. „Das sind Menschen, die Hilfe brauchen.“

Die ukrainischen Frauen sprachen kein Wort Deutsch, als sie ankamen, die Verständigung lief über Übersetzungsprogramme auf dem Smartphone. Auch heute noch ist im Gespräch mit den Frauen im Wohnzimmer der Auricchios das Handy dabei. Anna-Maria Auricchio spricht auf Deutsch in das Gerät und zeigt den beiden Frauen dann die schriftliche Übersetzung auf dem Bildschirm. Andersrum tippen die beiden in ihre eigenen Handys und lassen die Sätze übersetzen, die sie sagen wollen. Sie tun sich noch immer schwer mit der fremden Sprache, aber sie besuchen einen täglichen Deutschkurs, verstehen inzwischen viel und können sich auch immer mehr selbst ausdrücken. „Grammatik schwer. Kopf schwer“, sagt Vira Kostenko.

Mit "zugenähtem Mund"

Daria Kostenko hat auf Deutsch ihre Gefühle und Gedanken auf einem Zettel notiert. „Die Anpassung in Deutschland ist sehr schwierig“, schreibt sie. Sie habe das Gefühl, dass sie erst jetzt, ein Jahr nach der Flucht, wieder richtig beginne zu leben. Wenn sie das Haus verlasse, sei es wie mit einem „zugenähten Mund“, weil sie praktisch sprachlos ist. Aber sie sei Deutschland und allen, die ihnen geholfen hätten, sehr dankbar. Vor einem Jahr seien sie ins Ungewisse geflüchtet. „Ich hatte Angst, dass ich auf dem Boden schlafen würde“, schreibt sie. Doch Deutschland überrasche sie bis heute mit seiner Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit. „Das ist unglaublich.“ Und: „In dunklen Zeiten ich sehe helle Leute.“

Allen voran sind diese „hellen Leute“ für sie natürlich die der Familie Auricchio. Nachdem klar war, dass es schwer wird, eine eigene Wohnung zu finden, richteten sie den ukrainischen Frauen eine Wohnung in ihrem Haus ein. „Aber die ist ziemlich klein“, sagt Anna-Maria Auricchio. Zwei Zimmer und eine Küche. Deswegen seien sie immer noch auf der Suche nach einer etwas größeren Wohnung. Sie hat aber auch den Eindruck, dass die Frauen gar nicht so unglücklich sind, noch im Hause Auricchio sein zu können. Hier fühlen sie sich sicher, haben Ansprechpartner, die sie kennen und denen sie vertrauen.

Eigentlich würden sie inzwischen ein recht selbstständiges Leben führen, sagt Anna-Maria Auricchio. Aber sie dränge sie auf keinen Fall dazu, auszuziehen, im Gegenteil: „Wir haben immer gesagt, sie dürfen bleiben, solange sie wollen.“ Und: „Wir werden immer für sie da sein, auch wenn sie woanders wohnen.“

Hat Tochter Emilia eine Zukunft in Charkiw?

Wollen sie irgendwann auch zurück in die Ukraine? Vira und Daria Kostenko zögern lange mit einer Antwort. Anna-Maria Auricchio sagt: „Sie haben auf jeden Fall richtig Heimweh.“ Wenn sie über die Heimat sprächen, dann flössen regelmäßig Tränen, auch an Geburtstagen oder Festen wie Weihnachten, wenn die Trennung vom Rest der Familie bewusstwerde. „Ja, natürlich“, sagt Daria Kostenko dann auch, Heimweh. Aber sie fragt sich auch, ob ihre Tochter Emilia hier in Deutschland vielleicht eine bessere Zukunft hat als in der Ukraine.

Die Frage ist: Selbst wenn der Krieg enden, das Land wieder aufgebaut würde – wie sähe diese Zukunft in der Ukraine überhaupt aus? Vira Kostenko sagt dazu nur einen Satz, auf Deutsch: „Wir haben schlechte Nachbarn.“ Damit meint sie das nur 50 Kilometer von Charkiw entfernte Russland, dessen Führer die Ukraine vernichten wollen. Wie soll man sich neben solchen Nachbarn je wieder sicher fühlen?

Anna-Maria Auricchio hat deswegen auch eine klare Meinung. Für sie gibt es keine Diskussion darüber, dass man der Ukraine so viele Waffen liefern sollte, wie sie braucht, um gegen Russland zu bestehen. „Meine Meinung ist: Wenn der Putin es schafft, die Ukraine zu besiegen, dann müssen wir richtig zittern. Dann macht er nicht dort Schluss, dann macht er weiter.“