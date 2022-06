Dringender Kita-Platzbedarf in Remshalden: Neue Chance für Tagespflege und naturnahe Kitas

Noch diese Woche soll das Gespräch zwischen der Remshaldener Gemeindeverwaltung und dem Generalunternehmer stattfinden, der als Einziger auf die Ausschreibung zum Neubau der Kita an der Wilhelm-Enßle-Straße hin ein Angebot abgegeben hat. Demnach würde der Bau der Kita 7,2 Millionen Euro kosten - statt wie ursprünglich geplant vier Millionen.

Das entspricht einer Kostensteigerung von 87 Prozent. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig: die Auswirkungen der Corona-Pandemie, unberechenbare Lieferketten, der Fachkräftemangel am Bau, nun auch noch der Ukraine-Krieg und die daraus resultierenden Unwägbarkeiten.

Gespräch mit Generalunternehmer noch diese Woche

Im Gespräch will die Verwaltung nun versuchen, einen günstigeren Preis auszuhandeln. Gleichzeitig liegen die Planungen für die zweite Kita an der Lilienstraße vorläufig auf Eis, wenn auch im Gespräch mit dem Anbieter für die Wilhelm-Enßle-Straße geprüft werden soll, ob zu einem späteren Zeitpunkt auch für diese Kita eine Zusammenarbeit möglich wäre.

Denn: Nicht nur, dass es bislang kein Angebot für diese Kita gibt, eine gleichzeitige Realisierung beider Projekte wäre für die Gemeinde bei den derzeitigen Baukosten einfach nicht mehr umsetzbar. Dementsprechend wurde die Rückzahlung der für die Lilienstraße erhaltenen Fördermittel bereits veranlasst.

Große Sorge: Baukosten steigen weiter

Bürgermeister Reinhard Molt machte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates aber auch deutlich, dass man keineswegs davon ausgehen könne, dass der Bau der Kita Lilienstraße später leichter umsetzbar sei.

Schließlich sei nicht abzusehen, wie sich die Baupreise weiterentwickelten. Und nach derzeitigem Stand ist’s ebenso unsicher, wie und ob der Fachkräftemangel im pädagogischen Bereich behoben werden kann.

Um den vorläufigen Ausfall der geplanten Kita Lilienstraße zu kompensieren, sollen nun die bestehenden und eigentlich abgängigen Einrichtungen, die in den Neubau hätten einziehen sollen, weitergeführt werden. Das heißt aber auch, dass investiert werden muss, um die Kindergärten an der Jahn- und an der Ernst-Heinkel-Straße für die Übergangsfrist von derzeit geschätzten drei bis fünf Jahren instand zu halten.

Dringender Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen

Klar sei, dass die Gemeinde dringend zusätzlichen Bedarf an Betreuungsplätzen habe, erläuterte Erster Beigeordneter Markus Motschenbacher. Immerhin 18 Eltern von unter dreijährigen Kindern musste zuletzt für das Kita-Jahr 2022/23 eine Absage erteilt werden. Drei über Dreijährige haben nicht die benötigten Ganztagesplätze bekommen, weitere neun müssen von ihren Wohnorten in Geradstetten beziehungsweise Hebsack nach Grunbach umgeleitet werden.

Zudem gibt’s mehr Bedarf als Plätze, was die Grundschulbetreuungen betrifft. Derzeit ist das Angebot noch freiwillig, ab dem Jahr 2026 wird auch diese Betreuungsform zu einer Pflichtaufgabe. Derzeit werden 140 Kinder betreut, 24 können nicht die gewünschte Betreuung erhalten.

Kurzfristig wirkende Lösungen gesucht

Angesichts dieser Zahlen will die Verwaltung kurzfristig weitere Betreuungsmöglichkeiten in allen drei Bereichen schaffen. Angedacht ist unter anderem die Reaktivierung der Tiger-Gruppe (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen) mit acht Betreuungsplätzen in der Grundschule Grunbach. Deren Räume stehen wegen fehlender Tageseltern seit Oktober 2021 leer.

Man wolle nun zusammen mit dem Tageselternverein in eine Qualitäts- und Werbungsoffensive eintreten, um mehr Tageseltern zu finden, die das Haus wieder mit Leben füllten. Zuletzt waren viele Tageseltern abgesprungen, weil unter anderem die Schulungsanforderungen gestiegen waren.

Weitere Betreuungsplätze könnten womöglich in der Hausmeisterwohnung der Grundschule Geradstetten entstehen. Hier stünden ab Juli 98 Quadratmeter an Fläche zur Verfügung. Zu klären wäre allerdings unter anderem, welche Außenflächen für die Kinder abgetrennt werden könnten. Weiterhin entfiele mit einer solchen Nutzung die Raumreserve für die anstehende Ausweitung der Ganztagesbetreuung an der Grundschule.

Neue Chance für Natur- und/oder Waldkindergarten

Zudem könnte es nun endlich zu dem von Remshaldener Elternseite lang gewünschten Natur- oder Waldkindergarten kommen. Hier wäre allerdings noch die Standortfrage zu klären. Im Salenhäule und auch beim Bürgerpark könnte sich die Verwaltung solche Einrichtungen vorstellen. Es wird davon ausgegangen, dass bei diesen besonderen Angebotsformen zeitnah Personal gefunden werden könnte.

Bürgermeister Molt allerdings gab zu bedenken, dass solche Lösungen keine Ganztagesplätze bieten könnten und für Kinder über drei Jahren geeignet sind. Gleichwohl könnten sie den Druck auf die bestehenden Einrichtungen reduzieren, wo dann ganztagstaugliche Plätze frei werden könnten.

Container-Kitas stehen nicht auf der Ideen-Liste

Provisorischen Containerlösungen erteilte man eine Absage, erwarte man hier doch insgesamt höhere Kosten. Zudem wäre nicht geklärt, wo die Kinder während der Baustellenzeit unterkommen könnten.

Nun folgt also zunächst das sogenannte „Aufklärungsgespräch“. Gemeinderat Tobias Schädel (BWV) allerdings warnte vor allzu großen Erwartungen. Immerhin seien die Baukosten faktisch gestiegen. Dass der Generalunternehmer auf einen erheblich günstigeren Preis heruntergehandelt werden könnte, hielt er daher für unwahrscheinlich.

Er geht davon aus, dass die Gemeinde womöglich zugunsten des Baus der benötigten Kita (mit 80 neuen Ganztagesplätzen, dem Sitz des Familienzentrums und der Mensa für die Grundschulbetreuung) andere Projekte zurückstellen muss. Er unterstütze das planerische Vorgehen der Verwaltung, nach kurzfristigen Lösungen zu suchen und gleichzeitig perspektivisch zu denken – bezüglich der Raumplanungen, aber auch bezüglich der dringend nötigen Personalgewinnung.

Ideen der Gemeinderäte prüfen

Felix Wiesner (CDU) betonte noch einmal, dass seine Fraktion die räumlichen Kapazitäten, die das Bürgerhaus in Grunbach birgt, in die Betrachtung der Situation mit aufgenommen sehen möchte. Und auch Gemeinderätin Ursula Zeeb (ALI) bat dringend darum, die Vorschläge, die auch in nichtöffentlicher Sitzung von den Gremiumsmitgliedern eingebracht worden waren, ernsthaft zu prüfen und „mit Flexibilität und Fantasie“ an die Sache heranzugehen, dies unter Einbindung der Kita-Leitungen und Elternvertreter.

Sigrid Pressel (FDP/FW) forderte die Verwaltung auf, möglichst transparent und offen nach Lösungen zu suchen.

Problem Betreuung an Grundschulen: Pflicht ab 2026

Weiterhin wurde in der Sitzung Unmut darüber laut, dass sich die Kommune ab dem Jahr 2026 als weitere Pflichtaufgabe um die Grundschulbetreuung kümmern muss, derzeit aber keine der beiden Schulen als Ganztagsschule bestimmt worden ist. Wäre dies der Fall, wäre nicht mehr die Kommune, sondern das Land für die Bereitstellung der Betreuung notwendig.