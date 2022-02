Rosemarie und Hermann Kull haben zusammen mit Uwe Riegel so richtig tief gegraben und geknobelt, um auch die jüngsten Ausgaben der Ortsfamilienbücher herausbringen zu können. In den beiden aktuellen Wälzern sind die Familienstammbäume alt eingesessener Hebsacker und Rohrbronner Familien teils über Hunderte von Jahren hinweg nachzuvollziehen. Allerdings: Noch lebende Personen sind darin nicht aufgeführt. Schließlich wäre das, was den Datenschutz betrifft, sonst kaum umsetzbar. Erst 110 Jahre