Elena Riexinger aus Remshalden: Onlineshop "backmichgluecklich" öffnet seine Türen

Wer gerne mal für kurze Zeit in eine rosa-fluffige Zuckerwattenwolke abtauchen würde, ist bei Elena Riexinger richtig. Die Remshaldenerin hat sich mit ihrem Laden „backmichgluecklich“ einen großen Traum erfüllt. In ihrem Geschäft für Backzubehör gibt’s alles, was das Hobby-Bäckerinnenherz erstrebt: bunte und glitzernde Streusel in allen möglichen Variationen, Keksaufleger, bunte Mehle, Cake-Topper, Torten- Unterlagen, Ausstecherle, Gebäckverpackungen und, und, und.

Das große Kundeninteresse überraschte die Remshaldenerin sehr

Allerdings – zunächst war das kleine Geschäft an der Raiffeisenstraße in Geradstetten nur als Lager für ihren Online-Shop geplant. Seit etwa einem halben Jahr hat sie das kleine Paradies für Backzubehör aber freitagnachmittags geöffnet. Passantinnen hatten immer wieder durch die Scheiben geluschert und sich gewünscht, mal stöbern zu dürfen.

Seit sie dann tatsächlich ihre Tür für Präsenzeinkäufe geöffnet hat, bekomme sie unglaublich guten Zuspruch.

„Die Leute kommen bis aus Stuttgart angefahren“, freut sich Elena Riexinger. Eine Kundin, die zuletzt zwischen allen Kostbarkeiten des Ladens abtauchte, hatte sogar einen 90-minütigen Anfahrtsweg hinter sich gebracht, einzig um Elena Riexinger und ihren Laden zu besuchen.

Instagram: Starthilfe fürs Zuckerstreusel-Business

Woher sie und ihr Shop derart bekannt sind? Die Social-Media-Plattform „Instagram“ hat ihr all den Erfolg möglich gemacht, erklärt die junge Frau. „Das ist einfach Wahnsinn.“ Ursprünglich hatte Elena Riexinger, eine gelernte Diamantgutachterin für feine Uhren und Juwelen, nur zum Zeitvertreib angefangen zu backen, als sie während der Schwangerschaft mit ihrer großen Tochter vornehmlich liegen musste.

Als die Kleine das Licht der Welt erblickt hatte, backte sie weiter. Schlief das Kind, packte sie die Rührschüssel aus, backte und vor allem dekorierte sie mit wachsender Begeisterung Törtchen, Kekse und Muffins. Und das, obwohl weder sie noch ihr Mann besonders gerne süß essen, wie sie verrät. Gut für den Opa, für Nachbarn und Bekannte. Sie bekamen die einzigartigen und liebevoll hergerichteten Teilchen auf ihre Teller.

Personalisierte Lollis und Kekse

„Irgendwann meinte mein Mann dann, ich sollte meine Sachen mal fotografieren und ins Internet stellen.“ Und das habe dann eingeschlagen wie eine Bombe. Kurz drauf sprach ein Magazin sie an, ob sie ihre Rezepte veröffentlichen wollte, auf der Messe „Tisch und Tafel“ durfte sie ausstellen. Allerdings: Kuchen zu verkaufen, das war ihr wegen der fehlenden Konditorinnenausbildung nicht erlaubt.

Selbst hergestellte Lollis und Kekse dagegen darf sie unters Volk bringen. Das tat sie von da an auch. Und das Geschäft mit dem besonderen Kleingebäck läuft bestens. Vor allem größere Firmen bestellen bei ihr gerne mit Firmenlogo oder Slogan bedruckte Kekse. Auch für Hochzeiten, Geburtstage und Co fertigt sie personalisiertes Gebäck an.

Alle Erwartungen übertroffen

Als dann der Umbau des Wohnhauses anstand, richtete die Familie im Erdgeschoss ein Back-Atelier ein, in dem Riexinger schließlich begann, Workshops zu geben. Nebenher hatte sie bereits angefangen, einen kleinen Online-Shop aufzubauen. Schließlich wollte sie gerne für ihre eigenen Backexperimente all die hübschen Kuchen-Dekorationen haben, die es bis dahin beinahe nur in den USA und Amerika gab.

Und so bestellte sie mehr von den Objekten ihrer Begierde und verkaufte sie weiter. „Anfangs hatte ich Sorgen, wenn ich 20 Pakete von etwas bestellt hatte, ob ich das alles wieder verkaufen kann.“ Aber es klappte – und zwar besser, als sie es sich je hätte ausmalen können.

Corona verhalf ihrem Geschäft schließlich zu noch mehr Erfolg. Fortan bot sie auf ihrer Webseite nämlich auch Online-Kurse an. Zudem hatten die Menschen mehr Zeit und Muße denn je, um zu backen. Und die besonderen Zutaten für ihre Rezepte konnten Riexingers Kundinnen schließlich auf backmichgluecklich-shop.de finden.

Kundinnen empfehlen sie weiter

Heutzutage bestellt Elena Riexinger ein Vielfaches der jeweiligen Backzutaten, im Laden bleiben diese nicht lange stehen. Was sie auf Instagram zeigt, ist meist kurze Zeit später schon wieder ausverkauft. Inzwischen verfolgen beinahe 23.000 Menschen ihre Posts. Und viele, die bei ihr etwas bestellen, zeigen im Anschluss auf der Social-Media-Plattform stolz ihre Päckchen. Und schon kommen die nächsten Bestellungen. Für die Remshaldenerin ist’s kostenlose Werbung.

Inzwischen allerdings wächst auch die Konkurrenz, mehr Online-Backshops denn je verkaufen ihre Waren im Internet. Backen boomt. Trotzdem funktioniert das Remshaldener Streusel-Business bestens. Sie kooperiert mit Bloggerinnen, die Werbung für ihren Shop machen. Und inzwischen hat die 33-Jährige zwei Mitarbeiterinnen, die sie beim Packen der Päckchen und Sortieren der Waren unterstützen.

Backkurse weiterhin stark nachgefragt

So hat sie nachmittags Zeit für ihre Töchter. Allerdings: Abends muss die selbstständige Unternehmerin meist wieder ran, um ihr Pensum zu schaffen. „50 Stunden pro Woche arbeite ich sicher“, schätzt sie.

Und die Backkurse, in denen Riexinger den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigt, wie sie Torten und Macarons backt, sind bis Sommer ausgebucht. Gerade zu Weihnachten würden gerne Gutscheine für ihre Kurse verschenkt werden.

Viel zu tun also. Trotzdem, sie liebt es, ihre eigene Chefin zu sein, ihre eigenen Ideen umsetzen zu können, ohne jemand um Erlaubnis fragen zu müssen. „Mein Job ist so vielseitig und ich kann mich in jedem Bereich total ausleben und es ausbauen.“ Auch sei es wunderbar, das Wachstum zu sehen, „mit dem ich nie gerechnet hätte. Erwünscht ja, aber nicht damit gerechnet“.