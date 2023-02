Erfolg auf Umwegen: Stefan Breiters Aufstieg von der Hauptschule in die Chefetage

Dieser Tage müssen etliche Eltern eine Entscheidung treffen: Welche weiterführende Schule soll ihr Kind künftig besuchen? Mit den Halbjahreszeugnissen wird auch die sogenannte Grundschulempfehlung ausgesprochen. Darin raten die Klassenlehrerinnen und -lehrer den Eltern ihrer Schützlinge, wo diese am besten aufgehoben sind.

Nicht selten sind diese unzufrieden. Alle wollen sie das Beste für ihr Kind. Und so mancher verwechselt das mit dem höchsten abschließbaren Schulabschluss. Allerdings – es kann auch mit einer Schullaufbahn in Schlangenlinien gutgehen. Denn das Schulsystem ist durchlässig. Wer gar auf der Hauptschule startet, kann trotzdem Karriere machen.

Bestes Beispiel: Stefan Breiter: Von 2013 bis 2018 war er in Remshalden. Inzwischen ist er Finanzbürgermeister bei der Stadt Freiburg. Dass es dazu mal käme, hätte zunächst kaum einer gedacht, vor allem nicht seine Mutter, die aber heute mächtig stolz auf ihren Sohn ist, wie Breiter verrät. Wie es ihm gelang, von einem mäßigen Hauptschüler in das einflussreiche Amt gewählt zu werden, davon hat er auf Nachfrage berichtet.

Sport machte Mut, die berufliche Laufbahn zu überdenken

In Freiburg geboren und aufgewachsen, startete er hier auch in die Grundschule. „Allerdings, das Schulische ist eher nebenher gelaufen.“ Die alleinerziehende und sehr liebevolle Mutter, wie Breiter sie heute beschreibt, hatte viel zu tun, die kleine Familie rund um ihre beiden Söhne am Laufen zu halten.

Ein Begleiten der Hausaufgaben und der Projektarbeiten sei damals einfach nicht möglich gewesen. „Ich war sicher auch ein Kind, das ein bissl unruhig war, das nicht erkannt hat, was an der Schule wichtig ist.“ Zwar habe er immer alles gut verstanden, am Fleiß habe es aber gehapert. „Eine Note Drei oder Vier hab ich zur Kenntnis genommen, mir war es aber wichtiger, ob ich heute Nachmittag Fußball spielen kann oder nicht.“

So gingen die Jahre dahin, Breiter machte seinen Hauptschulabschluss, die Mutter war glücklich, dass der Junge bei der Post unterkam. „Der Bub im Beamtenverhältnis.“ Nebenher war der Sport aber immer wichtig. Eishockey und die Schiedsrichterei, das war seine Welt. Da brachte er eine enorme Leistung, wurde anerkannt, bekam bald wichtige Spiele zugeteilt. „Ich habe mich in zwei Welten bewegt.“

Leben zwischen zwei Welten

In der einen war er schnell der hoch anerkannte Bundesliga-Schiedsrichter, kam mit interessanten Leuten zusammen, in der anderen Welt war er „nur Paketbote“. Als er an einem Montag nach einem Wochenende voller erfolgreicher Eishockeyspiele von einem Lagerarbeiter recht rüde mit seinen Paketen herumdirigiert wurde – „Postler, trag’s dahinter“ – , merkte er, dass für ihn etwas nicht mehr stimmte.

Durch Zufall blätterte er in dieser Zeit durch das Programmheft der Volkshochschule. Eigentlich suchte er nach einem Diavortrag über spannende Länder, die er mit dem Rad durchqueren könnte, da fiel ihm eine Ausschreibung zur Abendrealschule in den Blick. Er beschloss: Das mach’ ich. „Die Mutter war entsetzt, dass ich bei der Post kündige.“

Einen Schritt nach dem anderen, stufenweise nach oben

Aber es war der richtige Weg. „Das war etwas ganz Neues, ich hab eine glatte 1,0 bei der ersten Mathearbeit geschrieben. Das war eine komplett neue Lebenserfahrung, das war der Push, den ich gebraucht habe“, sagt er heute. Daraufhin entschied er sich für eine Ausbildung auf dem Landratsamt. Schnell war aber klar, die bricht er ab.

Ein Mentor riet ihm zur Ausbildung zum Gehobenen Dienst. „Die Mutter ist schier durchgedreht“, erzählt er mit einem hörbaren Grinsen. „Das kannst du doch nicht, wir sind doch ganz einfache Leut’, was willst denn du?“, so habe die Mutter argumentiert. Breiter aber ließ sich nicht von seinem Plan abhalten.

Er legte innerhalb eines Jahres die allgemeine Hochschulreife ab, nahm dann das Studium für den Gehobenen Dienst an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg auf, schloss erfolgreich ab.

Es folgten Stationen als Betriebsprüfer für die Finanzämter Freiburg und Schwäbisch Gmünd. Bis Januar 2008 war er in verschiedenen Abteilungen des Stuttgarter Staatsministeriums im Einsatz. 2008 wechselte er als parlamentarischer Berater und persönlicher Referent des damaligen Fraktionsvorsitzenden Stefan Mappus in die CDU-Landtagsfraktion.

Weiter ging’s in den Abteilungen Europapolitik, internationale Angelegenheiten im Staatsministerium und in der IT der Oberfinanzdirektion Karlsruhe. Dann die Wahl zum Bürgermeister in Remshalden. Von dort wurde er zu seinem heutigen Posten abgeworben: In Freiburg wurde er zum Finanzbürgermeister gewählt - für ihn ein absoluter Traumjob.

Dankbar für die Durchlässigkeit des Bildungssystems

Was er anderen rät, die sich nach dem Abschluss der (Werk-)Realschule verbessern wollen? „Das System macht es einem eigentlich einfach. Man muss nur einen Schritt nach dem anderen gehen und schauen, dass die einzelnen Stufen nicht zu hoch sind.“ Außerdem hält er ausreichend Motivation für relevant.

„Ich wollte ein glücklicher und zufriedener Mensch sein, es ging gar nicht darum, mehr Geld zu verdienen, sondern um Anerkennung und Wertschätzung, das treibt mich bis heute an.“ Er brauche keine Beförderung oder höhere Besoldungsstufe, „aber wenn die gegnerische Gemeinderatsfraktion einen lobt, ist der Tag gerettet“.

Nötig: Disziplin und Fleiß

Grundsätzlich seien die Rahmenbedingungen des Bildungssystems toll, „aber man muss sich selbst schlaumachen“. Und dann brauche man eben Disziplin und Fleiß. „Vor dem Können steht das Wollen.“

Aber noch etwas anderes: Es stört ihn, dass, wer kein Abi hat oder nicht studiert hat, schnell zu einem Problemfall gemacht wird. „Wie soll eine Gesellschaft funktionieren ohne Pflegekräfte, Feuerwehrler oder Sanitäter?“ Es gibt auch andere Wege für eine glückliche berufliche Laufbahn.

Und auch Monika Behrend, Rektorin der Realschule Remshalden, rät dazu, Kinder ihren Weg gehen zu lassen, sie nicht zum Gymnasium zu drängen, auch wenn die schulische Laufbahn dann womöglich länger dauert als ein Schnelldurchlauf im Gymnasium. Die (Werk)-Realschule ermögliche alles.

Nach dem Abschluss ist eine Berufsausbildung ebenso möglich wie der Besuch eines beruflichen Gymnasiums. „Wir bereiten die Kinder auf beide Möglichkeiten vor. Immer wieder haben wir auch Kinder von vernünftigen Eltern, die ihre Kinder trotz Gymnasialempfehlung für die Realschule anmelden.“

Realschule: Jugendliche haben mehr Zeit zum Lernen

Auf diese Weise hätten die Kinder länger Zeit, um Reife zu entwickeln. Gerade sensiblen, zurückhaltenden Kindern könne solch eine Entscheidung zugutekommen. „Ende der Klasse 10 sind sie dann auch von der Persönlichkeit her so weit, dass man weiß, was man möchte“: weiter lernen oder in den Beruf einsteigen.

Dagegen sei’s im Gymnasium gerade in der Mittelstufe oft ein echter Kampf. Vor allem in den Klassen sieben bis neun, wenn die Pubertät die Schülerinnen und Schüler so richtig fest in ihren Krallen hat, stünden die meisten Unterrichtsstunden und Fächer an. Behrend macht Mut: „Auf der Realschule ist alles im Mittelbau nicht so überfrachtet. Da bleibt den Jugendlichen mehr Zeit für Hobbys und den Lehrern mehr Freiraum, um die Schüler auch in ihrer Persönlichkeit zu begleiten.“