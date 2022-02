Für viele sind’s einfach nur neue Bordsteinkanten an der Bushaltestelle. Für andere ist’s der Weg in die Freiheit. Wer nämlich von einer körperlichen Beeinträchtigung betroffen ist, hatte es bislang landauf, landab oft schwer, wenn er öffentliche Verkehrsmittel nutzen wollte. Künftig soll das anders sein. 13 Bushaltestellen in Remshalden werden vor dem Herbst barrierefrei umgebaut. In Rohrbronn wurde jetzt die erste Bushaltestelle fertig. Als Nächstes folgt der Umbau der Haltestelle am