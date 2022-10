Explosionen in Remshalden-Geradstetten: Großbrand auf Firmen-Gelände

Am späten Sonntagabend (16. Oktober) ist es gegen 23 Uhr zu einem Großbrand in Remshalden-Geradstetten gekommen. In der Straße "Oberer Wasen" stand der Anbau einer Firmenhalle in Vollbrand. Augenzeugen berichteten von riesigen Rauchwolken am Himmel und explosionsartigen Geräuschen.

Vier Verletzte

Wie die Feuerwehr Remshalden mitteilt, stand der Anbau bereits in Vollbrand, als die ersten Einsatzkräfte eintrafen. "Durch die Einsatzkräfte wurde umgehend die Brandbekämpfung von mehreren Seiten vorgenommen, um ein Ausbreiten des Brandes auf die Lagerhalle sowie die angrenzenden Gebäude zu verhindern", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung der Feuerwehr. Durch die Hitzeeinwirkung zerknallten mehrere Gasflaschen, die neben der Halle gelagert waren, so die Feuerwehr weiter.

Das Feuer war nach circa 30 Minuten unter Kontrolle. Polizeiangaben zufolge wurden vier Personen verletzt. Bei den Verletzten handele es sich um den Firmeninhaber und drei Feuerwehrleute.

Großeinsatz von Feuerwehr, DRK und Polizei

Im Einsatz waren rund 115 Kräfte der Feuerwehren Remshalden, Fellbach, Schorndorf, Waiblingen und Weinstadt. Das DRK war mit acht Fahrzeugen und 17 Kräften vor Ort. Die Polizei war mit vier Fahrzeugen und acht Beamten im Einsatz. Zur Unterstützung bei den Nachlöscharbeiten rückte das THW mit einem Bagger an.

Laut Polizei könnte der Schaden bei über 400.000 Euro liegen. Im Laufe des Montags würden Brandexperten vor Ort sein, um die Brandursache zu ermitteln.