Explosionsartige Geräusche in Remshalden-Geradstetten: Firmengelände in Brand

Am Sonntagabend (16. Oktober) ist es gegen 23 Uhr zu einem Großbrand in Remshalden-Geradstetten gekommen. Augenzeugen berichten von riesigen Rauchwolken am Himmel und explosionsartigen Geräuschen.

"Es rufen uns auch einige besorgte Bürger an"

Wie das Polizeipräsidium Aalen auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, steht eine Firmenhalle am Oberen Wasen in Geradstetten in Vollbrand. Es soll auch "mehrere Verpuffungen durch Gasflaschen" bereits gegeben haben, so der Polizeiführer vom Dienst. "Es rufen uns auch einige besorgte Bürger an. Allerdings ist das Ganze in einem Gewerbegebiet, deswegen gehen wir derzeit nicht von einer Gefährdung anderer aus."

Weitere Infos folgen.