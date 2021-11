Es war eine sehr emotionale Verhandlung, die am Mittwochmorgen am Waiblinger Amtsgericht stattfand. Ein 22-Jähriger war wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Am Abend des 7. Oktober 2020 kam er mit seinem Auto auf der B 29 zwischen den Anschlussstellen Weinstadt-Beutelsbach und Remshalden-Grunbach von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er erlitt mehrere Verletzungen, kam aber mit dem Leben davon. Seine Beifahrerin, mit der er bereits seit fünf Jahren zusammen war, verstarb kurz