Mehrfach erreichte uns in den vergangenen Wochen das Gerücht, dass es im Remshaldener Awo-Pflegeheim „an den Weinbergen“ Corona-Fälle gab. Unsere Nachfragen konnten das zu dem Zeitpunkt nicht bestätigen. Am Dienstagmorgen ging in unserer Redaktion erneut Meldung ein von einem vermeintlichen Ausbruch in dem Pflegeheim mit 14 Fällen und zwei Todesopfern. Diese konnten unsere Recherchen erneut nicht bestätigen - wohl aber berichtet die Leiterin des Heims, Ursula Wössner-Ackermann, auf Nachfrage