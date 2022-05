Der Feuerwehreinsatz am Freitagabend gegen 19 Uhr an der Waldschenke auf der Buocher Höhe hat sich mittlerweile als Alarmübung entpuppt. Die ganze Aufregung, die es in der Nachbarschaften und den Orten bei der Anfahrt gegeben hat, war also umsonst. (Weitere Informationen folgen).