Fotovoltaik lohnt sich: Wie unabhängig vom Strompreis kann man werden?

Das Interesse am Thema erneuerbare Energien und bei privaten Immobilienbesitzern insbesondere an Solarstrom ist derzeit riesig. Die sich aufbauende Energiekrise und steigende Strompreise befeuern das Thema. Das zeigte auch ein Vortrag zum Thema an diesem Mittwoch im Schnaithmann-Forum in Remshalden, zu dem mehr als 200 Menschen kamen. Lohnt sich eine Solaranlage finanziell? Was muss ich beachten, wenn ich mein E-Auto mit Sonnenstrom laden will? Diese Fragen beantwortete dort Oliver Beck, der mit seiner in Oberstenfeld ansässigen Firma AET Beck seit mehr als 20 Jahren Fotovoltaik-Anlagen und alles, was dazugehört, plant.

Es ging dabei viel um die Wirtschaftlichkeit und Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen. Aber natürlich gibt es abseits davon noch ein gewichtiges weiteres Argument für eine Solaranlage: Sie leistet einen Beitrag zum Klimaschutz. Das betonte einleitend zu Oliver Becks Vortrag Ursula Zeeb, Remshaldener Gemeinderätin und Vorstandsmitglied im BUND-Ortsverband (der zusammen mit dem HGV und dem Verein Windenergie Remshalden Veranstalter war). „Erstaunlicherweise stellen wir beim Autokauf nie die Wirtschaftlichkeitsfrage – da wäre sie eher angebracht“, spitzte sie zu.

Lohnt sich eine Fotovoltaik-Anlage finanziell?

„Ganz oft“, sagt Oliver Beck, „haben wir mit dem Thema zu kämpfen, dass die Menschen sagen: Das lohnt sich doch nicht mehr, gibt ja nichts mehr dafür.“ Diese Annahme stimme aber nicht grundsätzlich.

Tatsache ist, dass die Sätze der Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), die ein Solaranlagenbesitzer für das Einspeisen des Stroms ins Netz bekommt, stark gesunken sind. Wer vor Jahren schon sein Dach mit PV-Modulen bestückt hat, bekam teilweise einen Satz von mehr als 50 Cent pro Kilowattstunde – und das fest auf eine Laufzeit von 20 Jahren. Aktuell sind es, wie Oliver Beck erklärt, inklusive Mehrwertsteuer, 7,42 Cent.

Trotzdem, so zeigt er in einer Beispielrechnung, kann sich eine Solaranlage auszahlen: Die Kosten von knapp 10.000 Euro für die Installation einer Sechs-Kilowatt-Anlage, die auch zur Deckung des Eigenverbrauchs genutzt wird, könnten sich nach neun bis zehn Jahren amortisiert haben. Und: „Geht der Strompreis weiter hoch, geht das deutlich schneller.“

Solarpflicht bei Neubauten

Wer neu baue, müsse anders rechnen, so Oliver Beck. Für Neubauten gilt nun die Pflicht, eine PV-Anlage zu installieren. In Becks Beispielrechnung dazu wirkt sich das auch hier finanziell positiv aus – obwohl die Anfangsinvestition zu Beginn höher ist als ohne Solarmodule.

Noch einmal anders sei die Situation bei Dächern von Gewerbebetrieben, so Beck. Durch den hohen Strompreis rechne sich bei einem hohen Eigenbedarf an Energie tagsüber die Investition in eine PV-Anlage schon nach vier bis acht Jahren.

Klar ist: Eine fundierte Beratung im Einzelfall und die Betrachtung der detaillierten Bedingungen beim jeweiligen Gebäude ist immer nötig. Einen Einstieg bietet der Energieatlas unter www.energieatlas-bw.de. Dort kann man sich für sein eigenes Haus anschauen, welches Potenzial für Sonnenenergie es bietet, und sich eine grobe Wirtschaftlichkeitsberechnung machen lassen.

Was bringen Balkon-Solarmodule?

„Es gibt sehr viele Menschen, die haben gar nicht die Möglichkeit, sich eine Solaranlage aufs eigene Dach zu bauen, weil sie gar kein eigenes Dach haben“, sagt Oliver Beck. Für diese könnten sich vielleicht in Zukunft Solarmodule eignen, die an den Balkon gehängt werden können. Bisher müsse man sagen, so Beck: „Gemessen an dem, was dabei rauskommt, sind die Module relativ teuer.“ Wenn aber jetzt die Strompreise „weiter durch die Decke gehen“, dann könne das auch bald anders aussehen.

Welche Möglichkeiten bieten Speicher und was ist sinnvoll?

„Die Energie direkt zu verbrauchen, ist immer besser“, sagt Oliver Beck zum Thema Speicherung. Ein Speicher habe immer Verluste, im günstigsten Fall seien das zehn Prozent bei den aktuellsten Batterien. Deswegen könnte sich zum Beispiel die Kombination einer PV-Anlage mit einer Brauchwasser- oder eine Heizungswärmepumpe lohnen, die, vereinfacht gesagt, aus Strom Wärme machen. „Wichtig ist, dass Sie eine Wärmepumpe da installieren, wo sie passt“, betont Beck. Bei einem Altbau, in dem viel Vorlauftemperatur benötigt werde, sei die Technik zum Beispiel am falschen Platz.

Bleibe nach der Nutzung durch eine Wärmepumpe noch Strom übrig, dann gehe es um eine Batterie zur Speicherung. Von dort kann die Energie dann wieder genutzt werden, wenn die Sonne nicht mehr scheint.

Diese Vorratshaltung hat allerdings enge Grenzen, wie Oliver Beck betont: „Wir reden bei den Speichern für den Heimbereich mit Batterien immer darüber, dass wir die Energie vom Tag in die Nacht mitnehmen, von einem Tag in den nächsten.“ Es gehe nicht darum, Energie vom Sommer mit in den Winter zu nehmen oder ein Gebäude auch über ein paar kalte, wolkige Tage oder Wochen autark halten zu können. Mit einer Zehn-Kilowatt-PV-Anlage, einem großen Speicher und sparsamem Verbrauch sei eine Deckung von 80 Prozent des jährlichen Bedarfs „die obere Messlatte“, mehr gehe nicht in Sachen Unabhängigkeit.

Speichern für den Winter mit Wasserstoff

Mehr werde erst durch die Wasserstoff-Technologie möglich sein, so Beck. „Da geht es tatsächlich darum, dass man im Sommer, statt den Strom zu verkaufen, Wasserstoff produziert.“ Dieser werde in Flaschen gespeichert und könne im Winter entnommen und zur Energieerzeugung genutzt werden. Im Moment sei das für den privaten Bereich aber noch viel zu teuer. Oliver Beck spricht von Kosten zwischen 60.000 bis 80.000 Euro. Nur für industrielle Großprojekte sei es bereits jetzt wirtschaftlich. Er rechnet aber damit, dass Wasserstoff-Speicherung in einigen Jahren auch für private Gebäude erschwinglich wird.

Was muss man zur Nutzung von Solarenergie fürs E-Auto wissen?

Richtig interessant wird eine Solaranlage auf dem Dach in Kombination mit einem Elektro-Fahrzeug - zunehmend mit steigenden Stromkosten. Derzeit könne man bei einer ordentlichen Fahrweise mit sieben Euro Stromkosten auf 100 Kilometer rechnen, sagt Oliver Beck. Mit Solarstrom seien es knapp 1,50 Euro für die 100 Kilometer (Verbrauch 20 kWh und ausbleibende Einspeisevergütung von 7,42 Cent).

Generell gelte dabei, so Beck: Langsam laden sei sinnvoll, um die Leistung der PV-Anlage am besten auszunutzen. Aber auch davon abgesehen sei Schnellladen zu Hause überhaupt nicht sinnvoll. Das Auto stehe dort meist länger und habe Zeit zum Laden. „Sie brauchen das nicht, dass sie das Auto in einer Stunde vollpumpen.“

Wichtig bei diesem Thema ist: Bei mehreren Ladestationen in einem Haus ist ein Lastmanagement notwendig. Das ist insbesondere für Mehrfamilienhäuser ein Thema. Das heißt: Es braucht ein System, das die Verteilung der Leistung regelt, die der Stromanschluss liefert – oder eben die Solaranlage auf dem Dach.