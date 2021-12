Nathalie Gutbrod ist glücklich. Sie darf ein Jahr lang tun, was ihr wirklich Spaß macht, und kann dabei herausfinden, ob ihr Traumberuf wirklich zu ihr passt. Im vergangenen Sommer hat sie ihr Abi am Lorcher Gymnasium bestanden. Direkt an die Uni wollte sie aber nicht. Jetzt leistet sie ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Grundschule Geradstetten und in der Sportvereinigung.

Berufswunsch testen, Hobby leben

„Ich sehe das als Chance und möchte das Jahr zur Orientierung