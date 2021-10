Roland Schanbacher ist ein richtiger Remshaldener. Geboren in Grunbach, ist er nach einem akademischen Intermezzo am Bodensee zusammen mit seiner Frau zurück nach Geradstetten gezogen. Vor 18 Jahren ließ sich der inzwischen pensionierte Jurist und Verwaltungsrichter nach einiger Zeit des Engagements im Kreistag in den Remshaldener Gemeinderat (BWV) wählen. Bereut hat er das nie.

Sein Ehrenamt und seine Erwerbsarbeit ergänzten sich bestens. Er genoss es, in die Vorgänge der