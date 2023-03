Großer Umbau im Museum im Hirsch in Remshalden-Buoch: Was sich dort jetzt ändert

Der Heimatverein Buoch bekommt einen Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro für die Neugestaltung der Keramikabteilung im „Museum im Hirsch“. Das hat der Gemeinderat von Remshalden jetzt einstimmig beschlossen. Die Vorsitzende des Heimatvereins, Christel Fezer, erklärte in der Sitzung, was gerade im Museum passiert, welche Neuerungen schon umgesetzt sind und wohin es gehen soll. Die Keramikabteilung sei in die Jahre gekommen, begründete Fezer die geplante Neugestaltung.

Seit 1997 Dauerausstellung im „Museum im Hirsch“

Eingeweiht wurde die Dauerausstellung 1997 und beinhaltet Tonexponate, die aus der Zeit zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert stammen und zum Teil bei Bauarbeiten in Buoch ausgegraben wurden. Das im Gebäude des einstigen Gasthofs „Hirsch“ untergebrachte Museum solle außerdem an die heutige Zeit angepasst werden, um mehr Besucher anzusprechen. Ferner wolle man die Keramikabteilung ästhetisch an die literarische Abteilung, welche die zweite Dauerausstellung im „Museum im Hirsch“ bildet, anpassen.

Mittlerweile haben sich zu viele Exponate angesammelt, so dass keine klare Struktur in der Ausstellung mehr zu erkennen sei, erklärte Fezer. Zudem seien mittlerweile neue Funde gemacht worden, die Ausstellung sei schon länger nicht mehr aktuell. „Die Schilder sind vergilbt, die Einrichtung wirkt unattraktiv“, fügte sie hinzu.

Entwicklung vom Beginn der Menschheit bis ins Hochmittelalter

Fezer stellte dem Gemeinderat das neue Ausstellungsprinzip mit „klarer thematischer Gliederung“ vor: Als Erstes sollen Besucherinnen und Besucher über die Geologie und Tonvorkommen in Buoch unterrichtet werden. Eine Zeittafel wird die Entwicklung von Beginn der Menschheit bis ins Hochmittelalter darstellen. Ein weiteres Themengebiet bilden Gräber und dort gefundene Grabbeigaben aus Keramik. In diesem Zusammenhang soll eine Ausgrabung von 2021 vorgestellt werden. Außerdem werden ausgewählte Keramikobjekte und deren Herstellungsprozess gezeigt. Eine zweite Zeittafel soll mit der neuzeitlichen Geschichte der Keramik abschließen und zum zweiten Teil des Heimatmuseums überleiten.

Auch die Einrichtung soll überarbeitet werden. „Die vorhandenen Vitrinen werden weiter genutzt, allerdings werden sie umgestellt und neu ausgerichtet“, erklärt Fezer. Auf Schilder an den Vitrinen werde künftig ganz verzichtet, stattdessen werden die Rückwände der Schaukästen mit beschrifteten Folien überzogen. „Das grafische Konzept wird komplett überarbeitet, alles wird in Hellgrau und Orange dargestellt, wie es auch schon in der literarischen Abteilung der Fall ist“, schilderte sie weiter.

Um die Ausstellung zu modernisieren, soll außerdem ein Multimedia-Element integriert werden. Hierfür wurde in Zusammenarbeit mit dem „Campus Galli“, einer frühmittelalterlichen Klosterbaustelle in Meßkirch, ein sieben Minuten langes Video über die Entstehung von Buocher Keramik im Mittelalter produziert. Die Repliken, die beim Dreh entstanden sind, sollen ebenfalls in der Ausstellung zu sehen sein.

Eine weitere Kooperation entstand laut Fezer mit dem Jugendmodellbahnclub Remshalden. Dieser werde das Modell einer Ausgrabungsstätte anfertigen und dem Museum zur Verfügung stellen.

Gesamtkosten belaufen sich auf rund 17.000 Euro

Laut Sitzungsvorlage des Remshaldener Gemeinderates schätzt der Heimatverein die Gesamtkosten für das Projekt auf etwa 17.000 Euro. Ein wesentlicher Teil davon, insgesamt 10.400 Euro, wurde demnach bereits von verschiedenen Sponsoren in Form von Fördergeldern zugesagt. Der Verein beantragte schließlich eine Unterstützung von der Gemeinde Remshalden in Höhe von 5000 Euro, was knapp 30 Prozent der Gesamtkosten entspricht, und war erfolgreich.

Der Gemeinderat stimmte dem Zuschuss einstimmig zu und zeigte sich auch sonst sehr überzeugt von dem Vorhaben: „Buoch hat etwas ganz Eigenes“, schwärmte Felix Wiesner von der CDU. Er fügte hinzu: „Was man jetzt gesehen hat, macht Laune, mal wieder ins Museum im Hirsch zu gehen.“ Auch Tobias Schädel von der Bürgerlichen Wählervereinigung begrüßte den Zuschuss und betonte: „Es ist klasse, dass es so ein breites Netzwerk an Unterstützern gibt und dass das Projekt so stark getragen wird.“

Laut Bürgermeister Reinhard Molt ist die Eröffnung der umgebauten Ausstellung für den 9. März geplant.