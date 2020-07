Über ein kostenloses Konzert konnten sich am vergangenen Sonntag die Bewohner des Pflegeheims der Awo in Remshalden-Geradstetten freuen: Der Chor des Gesangvereins Grunbach sang nur für sie neun Lieder. Viele Bewohner kamen dazu in den Hof des Heims, andere konnten durch geöffnete Fenster ihrer Zimmer mithören. Für die Bewohner des Demenzbereichs sang der Chor noch ein kurzes Extra-Ständchen hinter dem Haus. Bei Volksliedern wie „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ sangen viele der älteren