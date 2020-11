Bei einer Informationsveranstaltung der Gemeindeverwaltung zur Zukunft des ehemaligen Realschul-Areals in Grunbach-Süd Anfang des Jahres war der Raum im IHK-Bildungshaus gut gefüllt. Mit gutem Grund: Auf der „Grunbacher Höhe“, wie das Gebiet inzwischen betitelt wurde, könnte Wohnraum für bis zu 230 Menschen entstehen. In der Folge der Bürgerinformationsveranstaltung hatten manche Anwohner aber Bedenken, was die Umsetzung der Planungen angeht.

Eigentlich wollte die Verwaltung der