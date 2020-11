Wer in den vergangenen Tagen am Grunbacher Ortsausgang vorbeigekommen ist, hat vielleicht eine Kürbisfamilie bemerkt, die dort schaurig-freche Halloweenfreude verbreitet. Sie wurden dort wohl von einer Privatperson aufgestellt, die das amerikanische Fest trotz der aktuellen Infektionslage nicht ganz ausfallen lassen wollte. Die Tradition, am 31. Oktober von Haus zu Haus zu gehen und mit dem Spruch „Süßes oder Saures“ etwas zum Naschen zu „erpressen“, fällt für Kinder dieses Jahr wohl flach.