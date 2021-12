Wengerter Heinz Beutel vom Bauersberger Hof hat im vergangenen Jahr einen Lemberger in einem großen Holzfass ausgebaut. Diesen besonderen Wein verkauft er jetzt als Benefiz-Wein für die Gionvane-Elber-Stiftung. Ein bis zwei Euro werden pro Flasche, je nach eingekaufter Menge, an die Stiftung des bekannten ehemaligen Fußballstars weitergeleitet. Je mehr Flaschen abgenommen werden, desto mehr Geld geht auch pro Flasche an die Stiftung. 1500 Flaschen wurden nun so etikettiert, auf einigen