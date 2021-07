Mit einem gehörigen Maß an Selbstironie, reichlich Humor und der Gabe einer feinen Beobachtung gesegnet, hat der ehemalige Rohrbronner Helmut Heindel, inzwischen weit in seinen Achtzigern, jetzt seine erstaunliche Lebensgeschichte verfasst. Er berichtet in seinem Internetblog „abschiedgeburtsland“ über die Nachkriegsjahre in Rohrbronn, die spannende Zeit des Neuanfangs in Amerika und alle Abenteuer, die danach noch folgten – und so viel sei gesagt: Da kamen noch einige.

Wie alles