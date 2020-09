Hotel Restaurant Lamm Remshalden: Koch-Azubi nimmt am Mittwoch (02.09.) bei Sat 1-Kochshow "The Taste" teil

Koch-Azubi Sabrina (31) vom Hotel Restaurant Lamm in Remshalden-Hebsack wird am Mittwochabend (02.09.) um 20.15 Uhr in der Sat 1-Kochshow „The Taste“ zu Gast sein. Dort wolle sie laut einer aktuellen Pressemitteilung „die Spitzenköche Alexander Herrmann (49), Frank Rosin (54), Tim Raue (46) und Neuzugang Alexander Kumptner (37) mit ihrem Löffel überzeugen.“

In der achten Staffel von „The Taste“ treten laut Pressemitteilung „die besten Hobby- und Profiköche Deutschlands“ gegeneinander an. 29 Kandidaten kämpfen um einen der 16 Plätze in den Teams der vier prominenten Star-Köche. Der Sieger kann 50 000 Euro und ein eigenes Kochbuch gewinnen.

Laut Pressemitteilung wird Sabrina den Köchen am Mittwoch Pilz-Raviolo, Kräuter-Créme fraíche und Pilz-Essenz vorsetzen – und diese müssen das Gericht blind verkosten. „Die 50 000 Euro wären eine gute Möglichkeit, um sich selbstständig zu machen“, wird Sabrina in der Pressemitteilung zitiert. Ihr Plan sei, ein Feinkostrestaurant zu eröffnen. „Ich möchte in die vegane und vegetarische Richtung gehen.“