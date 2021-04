Bei einem Grillunfall in der Alfred-Klingele-Straße ist am Donnerstagabend (29.04.) ein 13-Jähirger kurz vor 19 Uhr schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Vater des 13-Jährigen Bioethanol verwendet, um Holzkohle anzuzünden. Aufgrund einer Windböe schlugen die Flammen in das Gesicht des 13-Jährigen. Der Junge erlitt schwere Verbrennungen. Ein Hubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Der Polizeiposten Remshalden hat die Ermittlungen